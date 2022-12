Calciomercato Roma, conferme 🚨 su Frattesi: assalto immediato e doppia chiave 🔐

Calciomercato Roma, arrivano conferme su Frattesi: Pinto vuole tentare un assalto a gennaio e ha una doppia chiave per chiudere l’operazione

Pinto ha un sogno, che poi sarebbe anche quello di Mourinho: Matic in mezzo al campo, da un lato Wijnaldum che ormai sembra essere pronto al rientro, e dall’altro Frattesi. Sì, per affrontare la seconda parte di stagione la Roma avrebbe in mente di giocare con questa linea mediana. Mica male.

Ed è per questo che piovono conferme sul centrocampista del Sassuolo che la Roma già la scorsa estate voleva portare a Trigoria. Poi le richieste del Sassuolo sono apparse esagerate anche se Frattesi, nella prima parte di stagione, ha dimostrato che forse tutto quel denaro lo vale. Pinto non molla insomma, e secondo quanto riportato da Repubblica in edicola questa mattina, ha in mente di giocarsi la doppia chiave. Andiamo a scoprire quale.

Calciomercato Roma, doppia chiave per Pinto

Intanto non ci sarebbe più Volpato da inserire nella trattativa: tutto gira intorno a Bove, cercato anche da Lecce, che però potrebbe prendere la via dell’Emilia. La Roma come sappiamo ha anche quel 30% di sconto per quella percentuale che si era tenuta sulla rivendita. Ma manca ancora qualcosa all’appello, una buona parte cash.

Parte cash che Pinto vuole recuperare dalle cessioni di gennaio. Non solo quella di Shomurodov, ma anche quella di Karsdorp. Il primo avrà pochissimo spazio anche per via dell’arrivo di Solbakken nella Capitale; il secondo invece, nonostante sia rientrato in gruppo, non sembra essere così sicuro di rimanere. Anzi, qualora arrivasse un’offerta, l’olandese sarebbe ceduto ben volentieri dalla società giallorossa. Ecco il piano del gm portoghese per regalare un sorriso a Mourinho. Quel Mourinho che inoltre sarebbe pronto ad ascoltare le offerte della federazione portoghese per il ruolo di ct.