Calciomercato Roma, accordo raggiunto col Napoli: annuncio in arrivo

La squadra campana è riuscita a mettere la freccia sulla Roma e sulle altre squadre interessate all’obiettivo di calciomercato

Tra qualche settimana torna la Serie A con la Roma che scende in campo contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Il 4 gennaio i giallorossi tornano finalmente a competere ufficialmente dopo la tournée in Giappone e in Portogallo, con l’ultima amichevole che si conclusa oggi. Abraham e compagni hanno vinto 3-0 contro il Waalwijk proprio grazie a una rete dell’inglese, una di El Shaarawy e di Zaniolo.

Con l’arrivo di gennaio, però, comincia anche il calciomercato con la Roma pronta a rinforzarsi. Ci sono diverse situazioni nella rosa che vanno migliorate e la prima di queste riguarda Rick Karsdorp, che è con un piede fuori da Trigoria. Negli ultimi giorni, però, l’olandese sta lavorando per cercare di rientrare nelle gerarchie dello Special One e una riconciliazione non sembra più così impossibile.

Un reparto che necessita di essere rinforzato è la difesa. Il primo motivo riguarda il numero di interpreti che sono pochi rispetto a quanto servirebbe a Mou. La Roma, infatti si schiera spesso con la difesa a tre, mentre i centrali presenti in rosa sono quattro. In più, in qualche occasione il tecnico portoghese ha schierato Vina e Celik al posto di Kumbulla. Una scelta che ha portato il general manager a cercare e individuare un rinforzo per la retroguardia.

Calciomercato Roma, il Napoli ha l’accordo di massima con Ndicka

Uno dei profili che piacciono molto ai giallorossi è Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. Come riporta TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it, sul centrale c’è anche il Napoli che si sta muovendo molto per mantenere la vetta della Serie A.

Spalletti ha trovato l’accordo di massima con l’agente del giocatore. Questo, però sarà ratificato nei prossimi mesi. Un sorpasso importante da parte del tecnico di Certaldo, che vuole rinforzare il reparto arretrato.

