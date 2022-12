Calciomercato Roma, dal Mondiale alla Serie A: Spalletti libera Pinto

L’allenatore del Napoli ha deciso di mettere nel mirino il calciatore che può liberare la Roma per il prossimo calciomercato

Il Mondiale si è concluso pochi giorni fa con l’Argentina che ha alzato al cielo il trofeo più prestigioso del mondo del calcio. La Seleccion ha vinto ai rigori contro la Francia dopo uno spettacolare 2-2 nei 90 minuti regolamentari. C’è anche un po’ di Roma nel successo dei sudamericani. Dybala, infatti, è entrato solo per calciare i penalty finali e il suo non lo ha sbagliato.

La competizione organizzata dalla Fifa in Qatar, non è servita solo all’organo mondiale del calcio per sperimentare il torneo in inverno, ma anche ai giocatori per mettersi in mostra. La kermesse è da sempre una grande vetrina, con diversi giocatori che si sono fatti notare proprio nel corso del Mondiale e anche in questa edizione non è stato diverso.

I calciatori saliti alla ribalta sono diversi, ma quelli del Marocco hanno stuzzicato l’attenzione di molti appassionati grazie al loro grande cammino nella competizione. I nordafricani, infatti, hanno raggiunto il quarto posto eliminando la Spagna e il Portogallo. Uno di quelli che si è fatto notare più di tutti è Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers che ha catturato l’attenzione di molti.

Calciomercato Roma, Spalletti in vantaggio su Ounahi

Il mediano nordafricano è finito nel mirino della Roma, ma anche di altre squadre di Serie A che, come riporta Footmercato.com, piace molto ad Azzedine. Oltre ai giallorossi, però, ci sono anche Napoli e Inter, con i campani che sono in vantaggio su tutti.

In caso l’affare andasse in porto questo libererebbe Pinto per la corsa a Davide Frattesi. Gli attuali capolisti della Serie A, infatti, hanno messo gli occhi anche sul mediano del Sassuolo, che però, non ha ancora deciso a chi cedere il centrocampista. La Roma, quindi resta alla finestra per seguire lo sviluppo della situazione.