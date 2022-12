Natale anticipato per Pinto: subito 10 milioni

Natale anticipato per Tiago Pinto: una decisione sarebbe arrivata. Ecco i 10 milioni che servono al gm per andare a chiudere per Frattesi

Un Natale anticipato, con Babbo Natale che potrebbe arrivare anche prima del 24 notte a Trigoria. Sì, potrebbe andare proprio così, e Pinto spera che il miracolo possa avversarsi davvero. Perché in dono porterebbe la bellezza di 10 milioni di euro. Un bel gruzzoletto.

Soldi che il portoghese potrebbe impiegare per andare a prendere Frattesi, visto che ballano più o meno quelle cifre nel riuscire a chiudere l’affare con il Sassuolo con il centrocampista che è rimasto nell’ottica della Roma. Secondo quanto riportato da Repubblica infatti, il Valencia potrebbe anticipare i tempi.

Natale anticipato per Pinto: il Valencia prende Kluivert

Sì, la squadra allenata da Gattuso, sarebbe convinta delle prestazioni dell’olandese e al posto di dare quella somma pattuita nel momento del prestito alla fine della stagione, potrebbe decidere di anticipare tutti e chiudere l’affare, prendendo così il giocatore a titolo definitivo, già nella prossima finestra di mercato invernale.

Questi sono i rumors che arrivano dalla Spagna. Queste sono le indiscrezioni che sono confermate anche a quelle uscite poche settimane fa che davano questa indicazione. Come detto, Pinto, questi soldi li potrebbe utilizzare per prendere il centrocampista neroverde che non vede l’ora di ritornare a Trigoria. E sarebbe un bel regalo anche per Mourinho. Insomma, tutti felici e contenti o almeno così si spera. Potrebbe essere la volta buona.