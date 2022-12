Niente Milan-Roma per la punta: rischio lesione

Niente Milan-Roma per l’attaccante: nei prossimi giorni i controlli. C’è il rischio di una lesione con annesso lungo stop oltre le 2 settimane

La Serie A è pronta a tornare e con essa anche tutti i problemi che potrebbero coinvolgere le varie squadre in questi giorni e anche nei prossimi mesi. La Roma sarà impegnata nella prima del 2023 all’Olimpico contro il Bologna, una partita fondamentale per i giallorossi che hanno tutta l’intenzione, e quasi l’obbligo, di ripartire con il piede giusto.

Per questo Mourinho spera di riavere subito Dybala a disposizione: la Joya infatti dovrebbe tornare a Roma entro il prossimo 30 dicembre. Una notizia che vi abbiamo riportato prima e che potrebbe decisamente permettere allo Special One di contare sul neo campione del Mondo che, fortunatamente, al Mondiale non è stato “spremuto” da Scaloni che l’ha mandato in campo per pochi minuti e poi per un tiro dagli 11 metri nella finale contro la Francia. Segnato.

Niente Milan-Roma, problemi per Origi

Discorso diverso invece in casa Milan, dove Pioli sta cercando di capire quali sono le condizioni dei propri calciatori. Non c’è solo Maignan nella lente d’ingrandimento rossonera, ma così come confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport, anche Origi è a rischio per la partita del prossimo 8 gennaio.

Sì, l’attaccante belga ha accusato un problema al flessore prima dell’amichevole contro il Liverpool e ieri ha lavorato in palestra. Nei prossimi giorni per lui ci saranno dei controlli approfonditi che potrebbero allungare i tempi di recupero che, in questo caso, sarebbero solamente di due settimane. Ma qualora fosse evidenziata una lesione al muscolo, allora Pioli lo perderà per diverso tempo. E la Roma in ogni caso rimane ad altissimo rischio. La sensazione è che non sarà della partita, ma vedremo.