Roma-Waalwjik, formazioni ufficiali: le decisioni su Pellegrini e Abraham

Roma-Waalwjik, le formazioni ufficiali dell’ultima amichevole in Portogallo dei giallorossi: le scelte di Mourinho

Ultima amichevole in terra portoghese per la Roma, che chiude il ritiro in Portogallo con la sfida al Waalwjik. Mourinho, però, in Portogallo ci rimarrà per le festività natalizie e potrebbe incontrare, secondo quanto riportato da A Bola, la federazione per capire quale sarebbe l’offerta per il doppio incarico come allenatore giallorosso e selezionatore della nazionale.

Ma questo è un altro discorso. Adesso c’è un’amichevole da affrontare e lo Special One spera di avere delle risposte importanti da parte dei suoi uomini. Anche perché la ripresa del campionato si avvicina con la Roma che sarà impegnata il prossimo 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna. Un Olimpico che sarà tutto esaurito. Non c’è storia che tenga. Quando gioca la squadra giallorossa la Capitale si ferma.

Roma-Waalwjik, le scelte dello Special One

La partita contro il Waalwjik è in programma alle 16 e sarà possibile seguirla su Dazn. Ecco, comunque, le scelte di Mourinho per questo ultimo impegno prima del rompete le righe per festeggiare il Natale.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Matic, Ibanez; Celik, Pellegrini, Bove, Zalewski; Zaniolo, El Shaarawy; Abraham.