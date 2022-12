Calciomercato Roma, doppio ex decisivo 👀 : assist per Pinto 💥

Calciomercato Roma, il doppio ex è decisivo in vista delle prossime settimane. Tiago Pinto è pronto a sfruttare un nuovo assist a gennaio

La Roma ha chiuso il mini ritiro invernale in Portogallo. Nei prossimi giorni la ripresa dei lavori a Trigoria, con l’ultima amichevole fissata tra sette giorni. Venerdì prossimo la squadra giallorossa affronterà la Viterbese nel proprio centro sportivo, ultimo appuntamento prima della ripresa stagionale. La Serie A è pronta a riaccendere i propri riflettori, non solo in campo, il campionato italiano offre nuovi spunti di calciomercato a Tiago Pinto.

Il conto alla rovescia per la ripresa della stagione è agli sgoccioli in casa Roma. La squadra giallorossa tornerà in campo, allo stadio Olimpico, il 4 gennaio contro il Bologna. Dopo la sfida ai felsinei sarà il momento di preparare un big match pesantissimo, la trasferta in casa del Milan di Stefano Pioli. Intorno alla squadra giallorossa si accendondo anche i riflettori del calciomercato invernale, che puntano alle future manovre di Tiago Pinto. Dopo il colpo Ola Solbakken, che arriverà a zero dal Bodo-Glimt, e il cui approdo apre nuovi scenari in uscita in vista delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, la Sampdoria non molla Eldor Shomurodov

Il nome di Eldor Shomurodov è tra i più caldi sul fronte delle cessioni in casa Roma. L’attaccante uzbeko, ex Genoa, rischia di trovare ancora meno spazio dopo l’arrivo della punta norvegese. Ecco perché Tiago Pinto potrebbe decidere di puntare sulla sua cessione a gennaio per fare cassa in vista di nuovi arrivi, e non mancano ipotesi in Serie A sul numero 14 della Roma.

La Sampdoria è una delle squadre accostata al futuro di Shomurodov, secondo quanto riportato dal sito Clubdoria46.it la pista che porta ll’uzbeko non è tramontata in casa doriana. Decisivo Fabio Borini, ex Roma, che sarebbe ad un passo dal ritorno all’Hellas Verona. La decisione del doppio ex mantiene in piedi la pista che porta all’uzbeko per la squadra allenata da Dejan Stanjovic. Tiago Pinto è pronto a sfruttare l’assist in uscita in vista di gennaio.