Calciomercato Roma, con la Juventus l’intreccio è triplo

Calciomercato Roma, l’intreccio è triplo con la Juventus: che non segue solamente Karsdorp, ma punta anche altri obiettivi giallorossi

Nell’ultimo periodo quelle che sono le operazioni di mercato della Roma – o possibili a dire il vero – si stanno intrecciando e anche molto con quelle della Juventus. Se prima vi abbiamo parlato dello stop, almeno temporaneo, del possibile scambio tra Karsdorp e De Sciglio per via di una decisione di Allegri, adesso vi spieghiamo, sempre quelle che sono le informazioni di TuttoSport, quali potrebbero essere le altre operazioni di mercato che potrebbero coinvolgere Pinto e Cherubini.

Il quotidiano torinese questa mattina in edicola fa una panoramica di quelli che sono gli interessi dei bianconeri per il ruolo di esterno difensivo. Una zona del campo dove anche i giallorossi devono intervenire. Si è parlato molto spesso di Dalot, il portoghese del Manchester United che va in scadenza anche se gli inglesi hanno un’opzione per il rinnovo. Il suo profilo, oltre a Pinto, piace anche alla Juventus: anche se questa in ogni caso sarà veramente una trattativa difficile.

Calciomercato Roma, tutti su Fresneda

E poi c’è la situazione relativa a Fresneda, l’elemento che gioca nel Real Valladolid e che è entrato nel mirino anche dei giallorossi. Partiamo da un presupposto: in questo caso la concorrenza è davvero alta visto che ci sarebbe anche stato un inserimento delle due squadre di Liverpool, quella di Klopp e anche l’Everton. E poi c’è la valutazione del cartellino, che per il momento è di 30 milioni di euro.

Che poi sarebbe la clausola rescissoria, e niente di più, che però potrebbe salire di ulteriori 15 milioni – volando quindi a 45 – nel momento in cui il giovane esterno che è alle dipendenze di Ronaldo, dovesse toccare 22 presenze stagioni. Al momento è fermo a 7, ma siamo sicuri che da qui alla fine dell’anno quel numero verrà centrato.