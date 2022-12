Filo diretto Mourinho-Zidane: il profilo è quello giusto

Il mercato degli allenatori top è entrato nella sua fase più calda: l’intreccio tra Mourinho e Zidane che non ti aspetti.

Mancano ancora diversi giorni prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma il tam tam legato ai possibili affari ancora in essere fa già rumore.

Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto che sta lavorando sotto traccia per regalare a José Mourinho quegli innesti con cui rimpolpare l’organico. Sia in entrate che in uscita il GM della Roma sta valutando un numero importante di profili. Nelle ultime settimane, però, più che dei probabili acquisti orchestrati da Pinto a tenere con il fiato sospeso la Roma sono state le voci relative al futuro di José Mourinho, inseguito da diverse Nazionali. Sia il Brasile che soprattutto il Portogallo hanno provato a capire eventuali margini di manovra. La federazione lusitana si è spinta addirittura a chiedere la disponibilità allo Special One di un ipotetico doppio ruolo, scenario che però è stato scartato da Mou.

Calciomercato Roma, sondaggio del Brasile per Zidane: incastro con Mou

Più sfumato l’interesse del Brasile: la Seleçao, come rivelato da una nota apparsa sul sito ufficiale della Federcalcio brasiliana, non ha ancora sciolto le riserve in merito al profilo del prossimo allenatore. L’identikit, però, sembra essere piuttosto chiaro. Come rivelato da “L’Equipe“, infatti, il successore di Tite dovrà essere un allenatore libero, straniero ed esperto, che abbia maturato dunque una buona dose d’esperienza.

Questo è il motivo per il quale, ad esempio, il profilo di Zidane piace e non poco alla Federazione brasiliana, ingolosita all’idea di mettere le mani su uno degli allenatori più in voga attualmente in circolazione. Il futuro di Zizou – del resto – è un rebus ancora tutto da sbrogliare. L’ex allenatore del Real sembrava il prescelto della Federcalcio Francese per la sostituzione di Deschamps, ma su quel fronte si sta registrando da tempo una fase di stallo piuttosto netta. A bussare alla porta di Zidane, poi, è stata anche la Federcalcio portoghese, che dopo il rifiuto di José Mourinho è ancora alla ricerca di una guida tecnica di spessore al quale affidare la propria panchina.