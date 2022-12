Calciomercato, blitz a stelle e strisce: occasione a zero

Pronta l’incursione a stelle e strisce che può ridisegnare il futuro calciomercato del parametro zero. Ecco l’assalto dall’Mls dopo la rottura e la rescissione

Meno di una settimana ci separa dall’avvio della campagna di calciomercato invernale. Sono giorni decisivi in vista del mese di gennaio, soprattutto per quello che riguarda i calciatori a parametro zero. Sembra tutto pronto per l’assalto da parte della MLS su un giocatore accostato in passato anche alla Roma. Spunta il club che sarebbe già pronto ad accoglierlo nei prossimi giorni, ecco tutti i dettagli sull’operazione.

La ripresa della stagione è dietro l’angolo in Europa e si infiamma anche il calciomercato invernale. Saranno settimane decisive per i calciatori che vanno in scadenza di contratto, mentre non mancano occasioni già a parametro zero. Il nome più altisonante è senza ombra di dubbio quello di Cristiano Ronaldo, ma la rottura tra il portoghese ed il Manchester United non è l’unico caso del genere. In casa Siviglia, dove è tornato Ramon Monchi, nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’addio al centrocampista Isco, trentenne ex Real Madrid.

Calciomercato, blitz dell’MLS per Isco: club già individuato

Il centrocampista spagnolo, ex Real Madrid, diversi mesi fa venne accostato alla Roma di José Mourinho. Alla fine la spuntò proprio il Siviglia, Isco decise di restare in Liga ed approdare nel club guidato da Ramon Monchi, decisivo poi nella rottura totale col calciatore classe 1992.

Dopo la rottura col direttore sportivo la società andalusa ha ufficializzato la rescissione del calciatore giorni fa. Ora, secondo quanto riporta il sito Us.As.com il campionato nordamericano è pronto a fiondarsi sul centrocampista. Il Los Angeles Galaxy sembra pronto a chiudere subito per l’innesto a parametro zero dell’ex Real Madrid. Dopo aver raccolto 19 presenze, con una rete messa referto in Champions League, il futuro del centrocampista è pronto a tingersi di stelle e strisce. L’MLS si prepara ad accogliere l’ex Blancos, che sembra pronto a salutare il calcio europeo.