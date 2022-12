Calciomercato Roma, offerta dalla Premier: scambio per il ritorno

Il club del Regno Unito fa sul serio per un obiettivo di calciomercato della Roma che vuole rinforzarsi a partire da gennaio

Le vacanze natalizie chiudono questo 2022 che per i romanisti ha un sapore speciale. A maggio è arrivata la vittoria della Conference League, un trofeo europeo che mancava da anni nella bacheca della società. La prima stagione di José Mourinho sulla panchina giallorossa è stata prolifica, con il popolo giallorosso che si è innamorato del tecnico portoghese senza condizioni. a dimostrarlo anche i continui sold out dello Stadio Olimpico che continuano senza sosta.

C’è grande entusiasmo nei tifosi della Roma, nonostante questa prima parte di stagione 2022/2023 non sia delle migliori. La squadra è al settimo posto in classifica a soli tre punti dal quarto posto. Anche se la distanza dalla zona Champions è poca, la posizione nel tabellone non soddisfa la società, né Mourinho, così come una parte della tifoseria storce il naso.

Il compito di accontentare tutti spetta a Tiago Pinto che ora a gennaio dovrà intervenire sul calciomercato per andare a colmare le lacune della Roma individuate fino ad ora. Uno dei reparti che deve essere rinforzato è il centrocampo, con Cristante e Matic che non danno molte sicurezze. Per questo, Mourinho ha cominciato a schierare gradualmente Camara, che dona dinamicità al reparto. In questi mesi, però, sia il general manager che l’allenatore hanno messo nel mirino il profilo d qualche giocatore interessante proprio per la linea mediana.

Calciomercato Roma, offerta con scambio rifiutata per Lukic

Uno di questi è Sasa Lukic, centrocampista serbo del Torino che a inizio stagione era in rotta con la società. Ora lo strappo sembra essersi ricucito con il giocatore che è tornato in pianta stabile nello schieramento del tecnico Ivan Juric.

Come riporta Tuttosport, sul centrocampista non ci sono solo la Roma e il Napoli, ma anche il Leicester, che ha intenzione di migliorare il proprio centrocampo con il numero 10 granata. Il club inglese avrebbe offerto a Vaganti uno scambio con Praet, che però il ds valuta meno di 8 milioni. Non basta quindi per Lukic, che il club valuta 15 milioni mentre tutte le italiane fino ad ora hanno offerto 10.