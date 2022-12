Ennesimo infortunio ufficiale, effetto domino sul mercato

Il general manager della Roma potrebbe sfruttare la situazione che si è creata in queste settimane in vista del calciomercato

A gennaio Tiago Pinto è chiamato a fare uno slalom gigante, ma non su qualche cima innevata. Il general manager dell’area sportiva della Roma dovrà occuparsi del calciomercato giallorosso stando attento a tutti i paletti imposti dalla Uefa dopo il settlement agreement. L’organo calcistico europeo, infatti, ha decretato che il club debba rientrare in alcuni parametri altrimenti incorrerà in alcune sanzioni.

In questa finestra invernale di calciomercato, Pinto non potrà spendere soldi o alzare il monte ingaggi della Roma senza prima aver venduto qualcuno. Per questo motivo le cessioni assumono un ruolo fondamentale in questo inizio di 2023, con alcuni giocatori che non fanno parte dei piani di José Mourinho. Lo Special One ha fatto un assist al gm ex Benfica escludendo nella prima parte di campionato alcuni giocatori, rendendogli più facile il lavoro.

Uno dei grandi esclusi e giocatori più criticati è Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko arrivato per fare il terzo attaccante in rosa, non ha mai conquistato l’amore dei tifosi giallorossi, che non hanno mai visto di buon occhio il suo arrivo. Nonostante il suo impegno, l’ex Genoa non ha lasciato il segno con la Roma e potrebbe lasciare la società proprio nel 2023. Sulle sue tracce ci sono diversi club, soprattutto in Serie A.

Calciomercato Roma, infortunio per Pellegri: Shomurodov può far comodo al Torino

In Italia sulle tracce dell’uzbeko ci sono il Torino e il Bologna. I primi sono in vantaggio rispetto ai rossoblù anche grazie all’interesse della Roma per Sasa Lukic, centrocampista numero 10 in uscita dalla società.

La trattativa che porta a Shomurodov, però, non sembra così facile, ma una notizia dell’ultimo secondo potrebbe sbloccare l’affare. Come comunica il Torino sul proprio sito con una nota ufficiale, Pietro Pellegri ha subito un nuovo infortunio. L’attaccante del 2001 ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Non è la prima volta che l’ex Monaco si ferma per problemi fisici e in questo modo l’arrivo di Shomurodov potrebbe servire ai granata. L’ex Genoa, infatti, potrebbe sostituire il numero undici che si è di nuovo fermato ai box.