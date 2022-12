Juventus, Moggi all’assemblea degli azionisti cita la Roma: “Ce l’hanno rubato”

Luciano Moggi è intervenuto durante l’assemblea degli azionisti della Juventus. L’ex dirigente sportivo cita la Roma a sorpresa: “Ce l’hanno rubato..”

Anche Luciano Moggi era presente all’assemblea degli azionisti in casa Juventus. L’ex dirigente sportivo, oggi azionista del club bianconero, ha citato direttamente la Roma nel suo intervento. Il volto sportivo, legato allo scandalo Calciopoli, attacca duramente il calcio italiano dall’assemblea bianconera e parla di un ipotetico furto di Scudetto da parte della società giallorossa nei confronti di quella bianconera. Ecco le parole di Luciano Moggi.

Quest’oggi si è tenuta l’assemblea degli azionisti della Juventus, dove si è parlato anche dell’addio a Paulo Dybala in casa bianconera. Non è sfuggito l’intervento di Luciano Moggi, ex dirigente sportivo della Juve ed oggi azionista. L’ex dg ha preso la parola a sorpresa durante l’assemblea degli azionisti, ringraziando Andrea Agnelli e riservando un duro attacco al calcio italiano. Moggi lancia una sfilettata direttamente alla Roma, colpevole a suo avviso di aver rubato un titolo tricolore alla Juventus. Ecco le parole dell’ex dirigente bianconero.

Juventus, Moggi senza freni in assemblea: frecciata alla Roma

Luciano Moggi si è reso protagonista di un duro intervento durante l’assemblea degli azionisti della Juventus. L’ex direttore generale bianconero, travolto dalle vicende di Calciopoli, ha attaccato anche la Roma tornando indietro nel tempo di oltre venti anni. A suo dire lo scudetto del 2001, conquistato da Fabio Capello in panchina, è stato rubato dalla società giallorossa.

A riprendere le parole dell’ex dirigente bianconero è stato il sito Milano e Finanza, che sottolinea come lo stesso Moggi sia stato applaudito dai soci presenti al momento di prendere la parola. Ecco l’attacco dell’ex dg: “[La Juventus].. non ha mai rubato nulla a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a noi, come a Perugia nel diluvio del Curi. Ci hanno rubato qualcosa anche l’anno dopo, quando la Roma vinceva il campionato e si cambiarono le regole in corsa.” Moggi cita lo scudetto del 2001: “La Roma vinse il campionato e il presidente del CONI cambiò le regole in corsa facendo giocare Nakata a Torino che decise la partita facendo un gol“.