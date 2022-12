Calciomercato, nuovo attaccante ufficiale: la Roma prende nota

Calciomercato, annuncio ufficiale e nuovo attaccante ingaggiato. La Roma prende nota, l’intreccio porta a guardare anche al settore offensivo giallorosso

Il conto alla rovescia per la ripartenza stagionale è agli sgoccioli in casa Roma. La squadra giallorossa tornerà in campo allo stadio Olimpico il 4 gennaio, per affrontare il Bologna di Thiago Motta. José Mourinho sta lavorando per ripartire col piede giusto, il mese di gennaio sarà decisivo dentro e fuori dal campo. Arriva l’annuncio ufficiale sul nuovo attaccante acquistato, anche la Roma prende nota dell’operazione.

La Roma ha fissato un ultimo impegno amichevole, venerdì mattina contro la Viterbese a Trigoria. La squadra giallorossa poi tornerà in campo il 4 gennaio, per affrontare allo stadio Olimpico il Bologna. Due giorni prima ci sarà l’apertura della finestra di calciomercato invernale. La squadra giallorossa ha già messo a segno il primo colpo a parametro zero, con l’arrivo imminente di Ola Solbakken dal Bodo-Glimt. Il norvegese è stato ufficializzato da tempo, ma il club scandinavo non ha concesso l’addio anticipato al proprio tesserato. In queste ore dall’Inghilterra arriva un comunicato ufficiale che può interessare direttamente anche la Roma.

Calciomercato Roma, il Chelsea annuncia Fofana in attacco

Il Chelsea di Graham Potter ha annunciato di aver acquistato il classe 2002 David Datro Fofana, prelevato ufficialmente dal Molde. Il giovane centravanti si è messo in mostra con il club svedese mettendo a segno finora 21 reti in 37 partite. Ora è stato annunciato il suo passaggio alla corte dei Blues.

La Roma prende nota dell’operazione offensiva del club londinese, con un intreccio che porta direttamente al numero 9 giallorosso. Il Chelsea ha infatti una clausola, attivabile dalla prossima estate, per la recompra di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, autore finora di una prima parte di stagione sottotono, potrebbe essere ancora più lontano dal ritorno in maglia Blues. Fofana raggiunge il Chelsea dopo una grande prima parte di stagione, il suo futuro potrebbe intrecciarsi direttamente con quello di Tammy Abraham, atteso da un riscatto in campo in maglia giallorossa.