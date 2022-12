Calciomercato Roma, il nuovo acquisto come Haaland: “Non vedo l’ora”

Nei prossimi giorni la Roma è pronta ad abbracciare il suo nuovo acquisto, nel mirino di calciomercato da diversi mesi

Se ne è parlato a lungo e ora sta per diventare realtà. La Roma si avvicina alla finestra di calciomercato invernale con la consapevolezza che il primo acquisto possa arrivare nei prossimi giorni. A Fiumicino si aspetta solo il suo arrivo in vista di gennaio. Con l’arrivo del nuovo anno comincia anche la finestra invernale delle trattative, che permetterà ai giallorossi di migliorare la propria rosa.

Con l’obiettivo di raggiungere il quarto posto, Pinto dovrà districarsi e impegnarsi per evitare i paletti che la Uefa ha imposto al club. Dopo il Settlement Agreement di qualche mese fa, i giallorossi non possono spendere soldi o aumentar e il monte ingaggi senza prima aver ceduto. Per questo motivo, il general manager si sta muovendo per cercare di piazzare almeno gli esuberi presenti in rosa, così da avere un gruzzoletto per fare degli acquisti.

Il primo è stato ufficializzato già qualche settimana fa e si tratta di Ola Solbakken, attaccante norvegese classe 1998 che è stato ingaggiato a parametro zero dal Bodo/Glimt. I norvegesi però hanno deciso di non concedere il nulla osta al ventiquattrenne che si è dovuto allenare da solo in vacanza. Tra Messico e Norvegia, infatti, l’attaccante esterno ha svolto un programma di allenamento affidato direttamente da Mourinho, visto che il Bodo non ha ancora superato gli screzi relativi alla lite tra Nuno Santos e Knutsen.

Calciomercato Roma, Solbakken: “Questa maglia era il mio desiderio”

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ola si è allenato anche nella penisola scandinava nel centro di Ladeklinniken. Una scelta non banale per il ventiquattrenne, che ha deciso di allenarsi con gli stessi preparatori che aiutano Erling Haaland a tenersi in forma quando torna in patria.

Nella prima intervista ufficiale al club, Solbakken ha dimostrato tutta la sua voglia di vestire questa maglia, nonostante i tanti club interessati, come il Napoli. Ola ha affermato anche di essere affascinato dal progetto e di voler imparare per migliorarsi, ma soprattutto dimostrare di cosa è capace.