Calciomercato Roma, si infiamma 🔥 il derby: nuovo allarme 🚨 per Pinto

La telenovela di mercato per la Roma non è ancora finita: l’inserimento che cambia nuovamente i piani dei giallorossi.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato non abbia ancora aperto ufficialmente i battenti, le indiscrezioni relative ai possibili affari ancora in essere si sono già presi le luci della ribalta.

La Roma ha intenzione di giocare un ruolo da protagonista nella prossima campagna trasferimenti. Tiago Pinto è già all’opera per riuscire ed esaudire le richieste di José Mourinho. Al di là del possibile colpo in mediana, in realtà il grosso dei movimenti in entrata della Roma sarà subordinato alle possibili uscite. In attacco, con Shomurodov che ha calamitato l’interesse di diversi club in Serie A, e sulle corsie esterne, con la grana Karsdorp che continua a tenere banco. Diverso è il discorso concernente la mediana, con i giallorossi che da tempo hanno messo nel mirino Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è considerato l’innesto giusto con cui completare un reparto che vedrà anche il recupero di Gini Wijnaldum.

Calciomercato Roma, anche il Milan sulle tracce di Frattesi

Frattesi non ha mai nascosto il desiderio di ritornare in quella che probabilmente considera la sua seconda casa. A differenza di quanto successo mesi fa, la sensazione è che il Sassuolo possa ora aprire all’inserimento di contropartite tecniche considerate funzionali, anche se c’è discrepanza tra richiesta, offerta e valutazione complessiva.

Ricordiamo che – al netto della percentuale legata alla futura rivendita – il costo dell’operazione (tralasciando la valutazione delle contropartite inserite) si attesta sui 20 milioni di euro. Tuttavia, per Frattesi si stanno muovendo anche le altre big di Serie A.

La Juve lo monitora da mesi, ma non può affondare il colpo a meno che non sblocchi la cessione di uno tra Rabiot e Mckennie. La stessa Inter – data sulle tracce di Frattesi – potrebbe affondare il pressing solo se si schiudesse l’addio di Barella. Nelle ultime ore però, e questa è la notizia su cui porre l’accento – anche il Milan starebbe provando ad inserirsi nella corsa al gioiello del Sassuolo. In realtà i rossoneri già avevano tastato il campo in estate, quando però la richiesta di 40 milioni di euro fatta pervenire dai neroverdi aveva rappresentato un ostacolo insormontabile. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, però, il Diavolo starebbe ora meditando un nuovo assalto, potendo beneficiare del tesoretto derivante dal passaggio agli ottavi di Champions League. La strada, comunque, è ancora in salita per il Milan: i rossoneri faranno un tentativo per Frattesi, pur consci del vantaggio importante che ha acquisito la Roma. Situazione in evoluzione.