Calciomercato Roma, intoccabile per Mou: porta chiusa al Sassuolo

Calciomercato Roma, la volontà di José Mourinho è decisiva ed il calciatore è stato inserito nella lista degli intoccabili. Porta chiusa al Sassuolo

La ripresa stagionale in casa giallorossa si avvicina, venerdì mattina l’ultimo test amichevole dell’anno solare. La Roma affronterà a Trigoria la Viterbese, cinque giorni prima del ritorno ufficiale in campo. Il 4 gennaio la squadra di José Mourinho tornerà allo stadio Olimpico, per affrontare il Bologna di Thiago Motta. In ottica calciomercato la volontà del tecnico portoghese è chiara, il giovane calciatore è intoccabile in vista di gennaio.

Il mese di gennaio sarà molto intenso in casa Roma, tra dentro e fuori il campo da gioco. Dopo il ritorno all’Olimpico la squadra giallorossa affronterà il Milan di Stefano Pioli a San Siro. Parallelamente si accendono i riflettori anche sulla finestra di calciomercato invernale, sono tanti i nodi da sciogliere per Tiago Pinto sul fronte delle entrate e su quello delle uscite. Proprio sul fronte delle cessioni la volontà di José Mourinho è chiara: il giovane gioiellino non si muoverà dalla Roma nelle prossime settimane. Porta chiusa anche al Sassuolo, con il quale l’asse è caldissimo a centrocampo.

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: Tahirovic non si muove

In casa nero-verde il nome tornato d’attualità per la Roma è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista, cresciuto a Trigoria, potrebbe tornare in maglia giallorossa nel mese di gennaio. Sono due i calciatori accostati al passaggio in Emilia nell’operazione ritorno di Frattesi, l’attaccante Volpato ed il centrocampista Edoardo Bove.

Sempre a centrocampo la novità più recente targata José Mourinho porta il nome di Benjamin Tahirovic. Il centrocampista classe 2003, dopo aver esordito contro il Torino, si è fermato per infortunio nella tournée giapponese della squadra giallorossa. Il suo recupero ora è completo ed è tornato a lavorare in gruppo. Mentre, in ottica calciomercato, José Mourinho avrebbe scelto di metterlo nella lista degli intoccabili. Come sottolineato dal giornalista Francesco Balzani, il tecnico portoghese si è opposto alla cessione del classe 2003, richiesto proprio dal Sassuolo. Probabilmente, se il recupero dovesse procedere liscio, potrebbe scendere in campo anche alla ripresa del campionato contro il Bologna.