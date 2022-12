Calciomercato Roma, “70 milioni per Abraham”: risposta al Liverpool

Calciomercato Roma, fari accesi sul futuro di Tammy Abraham in attesa della ripartenza stagionale. L’attaccante è tornato nel mirino della Premier League

Meno di una settimana separa la Roma dalla ripresa ufficiale della stagione. Il 4 gennaio la squadra giallorossa tornerà allo stadio Olimpico per affrontare il Bologna di Thiago Motta. José Mourinho, che questa mattina ha riabbracciato Paulo Dybala, confida di ritrovare il miglior Tammy Abraham in vista della seconda parte di stagione. Ma attenzione alle manovre della Premier League sul futuro del numero 9 giallorosso.

Tra sei giorni la Roma tornerà a disputare una partita di campionato, per la sedicesima giornata di Serie A contro il Bologna. Due giorni prima ci sarà l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Le attenzioni sono rivolte alle prossime manovre del general manager Tiago Pinto. Non mancano nodi da sciogliere per il dirigente portoghese nelle prossime settimane, sia dal fronte delle entrate che da quello delle cessioni. In Inghilterra riaccendono la pista del ritorno in Premier League per Tammy Abraham, maxi cifra sul piatto per rispondere al Liverpool.

Calciomercato Roma, anche Abraham nel mirino del Manchester United

Il Manchester United è a caccia di rinforzi offensivi. La squadra allenata da ten Hag, dopo aver rescisso il contratto con Cristiano Ronaldo, è stata collegata a varie mosse in vista di gennaio. Una pista portava a guardare a Gakpo, attaccante olandese in mostra al Mondiale in Qatar. Il calciatore però finirà al Liverpool, che ha bruciato la concorrenza e trovato l’accordo con il PSV.

Ora i Red Devils vogliono rispondere colpo su colpo alla mossa in entrata del Liverpool. Secondo quanto raccontato dal sito Givemesport.com il Manchester United è pronto ad investire circa 70 milioni di euro per rafforzare l’attacco. E, secondo il giornalista Jones sono due le piste calde in entrata in casa United. Jonathan David, attaccante classe 2000 in forza al Lille e proprio il giallorosso Tammy Abraham. Le prossime settimane saranno decisive per capire in quale direzione il club inglese deciderà di muoversi, l’assalto al numero 9 della Roma potrebbe materializzarsi a stretto giro di posta.