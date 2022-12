Calciomercato Roma, accordo già raggiunto

C’è l’accordo verbale per l’obiettivo di calciomercato della Roma che vuole rinforzarsi a gennaio per raggiungere la Champions League

La Roma si sta preparando per affrontare al meglio il girone di ritorno della Serie A, con l’obiettivo quarto posto per la fine dell’anno. Questo significa accesso in Champions League e adesso è in mano alla Lazio che ha solo tre punti di vantaggio dalla Roma. Una distanza non incolmabile ed è per questo che Mourinho ha intenzione di rinforzarsi per partire all’attacco e chiudere al meglio questa stagione che non ha entusiasmato fino ad ora.

I reparti da migliorare sono tanti, ma innanzitutto Tiago Pinto deve definire la situazione sulla fascia destra, dove Rick Karsdorp sembrava destinato alla cessione. Nel ritiro in Portogallo, invece, il terzino olandese è rientrato piano piano nei piani di Mourinho grazie al suo impegno. Oltre a questo, però, in attacco ci sono ancora dei cambiamenti da fare nonostante l’arrivo di Ola Solbakken.

In difesa, lo Special One vorrebbe un nuovo innesto visto che il reparto è un po’ corto. Dall’estate, infatti, il tecnico giallorosso chiede un nuovo centrale da affiancare a Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla. Quest’ultimo però non sembra rientrare nei piani di José, che o ha utilizzato col contagocce. Infine, anche per il centrocampo i nomi interessanti sono parecchi, con il tecnico di Setubal che vuole più qualità.

Calciomercato Roma, accordo verbale tra Aouar e il Betis

Uno dei giocatori che interessa da tempo a Pinto e Mourinho è Houssem Aouar, centrocampista del Lione che ha attirato l’attenzione di molti big club grazie alle sue qualità. Il suo contratto scade in estate e per questo anche altri club si sono uniti alla sua corsa.

Dopo essere stato per diverso tempo nel mirino della Juventus, ora un altro club è in vantaggio su tutti per prenderlo. Secondo quanto riporta fichajes.net, infatti, il Real Betis sta per mettere le mani sul classe 1998. Per di più il club spagnolo ha raggiunto l’accordo verbale con il mediano francese, che potrebbe cambiare squadra in estate.