Comunicazione ufficiale e Roma ❄️ gelata: c’è la Premier 🧐

Le parole in diretta aprono la strada alla Roma che può accelerare per il colpo di calciomercato già a partire da gennaio

Gennaio si avvicina e con esso anche il 2023 che porta con sé il ritorno in campo della serie A. La Roma è chiamata all’appuntamento dello Stadio Olimpico il 4 gennaio. Avversario di quel giorno sarà il Bologna, che affronta i giallorossi dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Con l’arrivo del primo mese del nuovo anno, però, c’è anche il via alle trattative invernali.

In questa prima parte di stagione, José Mourinho ha individuato diverse lacune nella rosa, soprattutto a centrocampo. La linea mediana giallorossa è orfana da diversi mesi di uno dei giocatori più importanti e attesi. In agosto, infatti, aveva fatto il suo esordio Georginio Wijnaldum, che il intorno alla fine dello stesso mese ha subito la rottura della tibia in allenamento. Da quel giorno, lo Special One ha perso uno dei giocatori più importanti per il suo scacchiere, rimpiazzato in fretta e furia con Mady Camara.

Il centrocampista arrivato in prestito dall’Olympiakos è partito lento nelle gerarchie dei giallorossi, che per diverso tempo si sono schierati con Matic e Cristante a centrocampo. I due, però, hanno dimostrato di essere troppo simili per giocare insieme, togliendo alla manovra quella dinamicità che Camara e Wijnaldum avrebbero dato. Proprio per ritrovare questo ritmo, Mourinho ha messo nel mirino diversi profili, tra cui Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, Carnevali: “Con la Roma grande rapporto”

Il centrocampista del Sassuolo piace molto allo Special One, che vorrebbe realizzare il suo sogno di tornare a giocare con la Roma. I colloqui con i giallorossi sono cominciati diversi mesi fa, ma le due società non sono riuscite ancora a trovare un accordo.

Prima dell’inizio dell’amichevole tra Inter e Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, proprio sulla trattativa per Frattesi. All’emittente televisiva ha confessato che con la Roma c’è un buon rapporto e sono stati valorizzati diversi giocatori provenienti dal vivaio giallorosso. Infine, per gelare Pinto e Mourinho, Carnevali ha affermato che su Frattesi c’è anche la Premier. Dal campionato del Regno Unito, infatti, sono arrivate alcune richieste per il centrocampista.