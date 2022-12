Calciomercato Roma, Pinto a senso unico: 🗣 “Mourinho non l’ha chiesto”

Calciomercato Roma, retroscena sulle mosse di Tiago Pinto in entrata. C’è la rivelazione in diretta: “Mourinho non l’ ha chiesto”

La ripartenza stagionale è alle porte in casa Roma, la squadra giallorossa domani affronterà l’ultimo test amichevole dell’anno. A Trigoria la squadra di José Mourinho ospiterà la Viterbese, poi la ripresa ufficiale contro il Bologna allo stadio Olimpico. Due giorni prima della sfida agli emiliani, in programma il 4 gennaio, ci sarà l’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale.

Meno sei giorni alla ripartenza stagionale in casa Roma. La squadra giallorossa sta lavorando a Trigoria, dove oggi si è rivisto anche Paulo Dybala. L’argentino, fresco campione del mondo, ha accorciato i tempi per ritrovare la squadra giallorossa. La ripresa è vicinissima, in programma il 4 gennaio allo stadio Olimpico contro il Bologna. Parallelamente al campo si accendono i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma. Il dirigente portoghese avrebbe deciso di procedere a senso unico in entrata in vista del mese di gennaio.

Calciomercato Roma, sentenza in diretta sul colpo Solbakken

Il primo colpo della finestra invernale in casa Roma porta il nome di Ola Solbakken. Esterno offensivo norvegese, prelevato a parametro zero dal Bodo-Glimt. La società giallorossa ha già ufficializzato il suo ingaggio e dai primi di gennaio raggiungerà Trigoria per iniziare a lavorare con la squadra di José Mourinho.

Arriva la rivelazione in diretta ai microfoni di RadioRadio sul primo acquisto del calciomercato invernale in casa Roma. Sul tema è intervenuto Roberto Maida che ha svelato: “A quanto so io Solbakken, contrariamente a quanto pensavo, non è una richiesta di Mourinho. Quindi io so che lui prima di buttarlo dentro vuole conoscerlo e vedere. Non è il colpo che può risolvere i problemi d’organico della Roma.” Sull’ipotesi Frattesi, nome caldissimo per il centrocampo giallorosso arriva un’altra sentenza: “Forse nemmeno Frattesi, che è un ottimo giocatore, darebbe chissà quale svolta ad una squadra che ha già giocatori importanti. Il problema è trovare equilibrio tra la solidità che contraddistingue le squadre di Mourinho, ultimamente un po’ persa, e la volontà di costruire un gioco offensivo che finora non ha funzionato.”