Calciomercato Roma, scippo a Juve e Milan: Pinto in agguato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto tenta lo scippo a Juventus e Milan sul palcoscenico europeo. La concorrenza è in aumento sul giovane calciatore

Il conto alla rovescia per la ripartenza stagionale è agli sgoccioli in Serie A. Il 4 gennaio riapre il palcoscenico del campionato italiano, che riprenderà dalla sedicesima giornata. Due giorni prima ci sarà l’apertura della finestra di calciomercato invernale e non mancano intrecci con le squadre al vertice in Italia e non solo per Tiago Pinto. Il general manager della Roma tenta lo scippo a Milan e Juventus, ma la concorrenza è in aumento.

Tra sei giorni la Roma tornerà a giocare in casa, contro il Bologna di Thiago Motta. Sarà fondamentale ripartire col piede giusto per la squadra giallorossa, attesa poi dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Proprio la squadra rossonera, attualmente seconda in classifica, è al centro di un nuovo intreccio di calciomercato che coinvolge la Roma e la Juventus in Serie A. Ma la concorrenza si fa in aumento e travalica i confini nazionali, altre tre squadre europee hanno acceso i radar su un giovanissimo talento in casa Celtic Glasgow.

Calciomercato Roma, occhi sul giovanissimo Vata del Celtic

La squadra giallorossa sarebbe tra le pretendenti del trequartista classe 2005, Rocco Vata, che ieri ha esordito con la prima squadra del Celtic. Il giovane si è messo in mostra nella vetrina della Youth League e sulle sue tracce in Serie A sono state segnalate anche Juventus e Milan come concorrenti di Tiago Pinto.

Ma la concorrenza è in aumento e accende la sfida di mercato in Europa. Sulle tracce del 2005 ci sarebbero anche il Bayern Monaco ed il Borussia Dortmund in Germania insieme all’Atletico Madrid di Simeone. Secondo quanto riportato dal sito tuttomercatoweb.com proprio in occasione dell’esordio in prima squadra erano presenti tanti osservatori per lui. La sfida si accende sul futuro del gioiello della squadra scozzese, Tiago Pinto tenta lo scippo alle big italiane ma deve fare i conti con una concorrenza da brividi fuori dai confini nazionali.