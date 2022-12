Inchiesta Juventus, l’ex Roma tuona: “Scudetto derubato”

Juventus sotto inchiesta e attacco dell’ex Roma. C’è l’attacco alla società bianconera dell’ex dirigente, che parla di campionato falsato contro i giallorossi

Le manovre finanziarie della Juventus sono finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura. Dopo le dimissioni dei vertici societari in casa bianconera si attendono gli sviluppi delle inchieste sugli stipendi e sulle plusvalenze. Sul tema è arrivata la stoccata dell’ex dirigente della Roma, che parla di “Scudetto rubato” da parte dei bianconeri ai danni della squadra giallorossa.

Stoccata alla Juventus da parte dell’ex dirigente sportivo della Roma. Non sono sfuggite all’attenzione dei tifosi le parole di Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma dal 2011 al 2016. L’ex giallorosso, al momento senza incarichi dopo la rottura con la Salernitana, riaccende lo scontro tra Roma e Juventus con un attacco al club bianconero. Ecco le parole di Walter Sabatini, che ha esposto il suo punto di vista sull’inchiesta che riguarda il club bianconero.

Inchiesta Juventus, l’attacco di Walter Sabatini

L’ex direttore sportivo della Roma, intervistato sulle colonne del Corriere dello Sport, non ha esitato a sferrare una frecciata contro il club bianconero. Sul tema dell’inchiesta che riguarda le plusvalenze in casa Juve non usa mezzi termini: “Cosa ne penso? Mi sento defraudato.”

Walter Sabatini torna indietro ai tempi della dirigenza giallorossa: “Mentre la Juve faceva quello che le viene contestato, io perdevo un campionato a Roma con 87 punti.” L’ex ds risponde indirettamente a quanto dichiarato da Luciano Moggi in casa bianconera. Anche l’ex dirigente della Juventus aveva riacceso la rivalità con la squadra giallorossa, accusando la Roma di irregolarità nel corso del campionato 2000-01, vinto dalla Roma. Sabatini invece fa riferimento alla stagione 2016-17, quando la squadra giallorossa – all’epoca allenata da Luciano Spalletti- registrò il record di punti nella propria storia. Non bastarono però per centrare lo Scudetto, a vincere il campionato fu proprio la Juventus con 91 punti in classifica. Walter Sabatini sembra aver le idee chiare e non ha dimenticato il titolo sfumato per pochi punti.