Allegri, proposta indecente: scambio stellare con Vlahovic

A pochi giorni dalla ripartenza della Serie A arriva uno scenario che può rivoluzionare l’attacca della Juventus. Scambio stellare e addio Vlahovic

Solo quattro giorni separano il campionato italiano dalla ripartenza stagionale, la Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico contro il Bologna di Thiago Motta. Subito dopo la sfida della squadra giallorossa sarà il momento di tornare in campo per la Juventus, attesa dalla trasferta in casa della Cremonese. Due giorni prima della ripartenza ci sarà l’apertura ufficiale del calciomercato invernale, c’è uno scenario che fa tremare il tecnico rossonero.

Il 4 gennaio ripartirà la Serie A, il campionato italiano finora è stato dominato dal Napoli di Spalletti. La squadra campana guarda tutti dall’alto al basso, la Juventus è la terza forza in classifica attualmente, a meno 10 punti dalla squadra capolista. Ancora più attardata la Roma di José Mourinho, che ha chiuso la prima parte di stagione con tre gare senza vittorie. Sarà fondamentale per i giallorossi ripartire col piede giusto, già la sfida contro il Bologna è importantissima in ottica lotta al quarto posto in Serie A. Nel frattempo si infiamma il calciomercato invernale in Serie A.

Calciomercato Juve, addio Vlahovic con lo scambio: asse con Simeone

La Juventus potrebbe essere coinvolta in uno scenario da capogiro in attacco. Fari puntati sul futuro di Dusan Vlahovic, l’ex Fiorentina è ancora fermo ai box ed il suo futuro potrebbe riservare nuove sorprese clamorose. C’è uno scenario che porta a guardare all’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Secondo quanto riferito da Calciomercatoweb.it c’è uno scenario clamoroso che coinvolgerebbe la squadra bianconera ed i Colchoneros nelle prossime settimane. L’Atletico Madrid starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino del portoghese Joao Felix, valutato 85 milioni di euro, per arrivare alla punta serba della Juventus. Uno scenario che avrebbe del clamoroso e che rivoluzionerebbe completamente il settore offensivo della squadra bianconera. Se l’asse Torino-Madrid dovesse scaldarsi in attacco potrebbe arrivare a sorpresa l’addio al centravanti serbo in casa Juve.