Calciomercato Roma, questione di cuore: intrigo Abraham per gennaio

Calciomercato Roma, questione di cuore e intrigo sul futuro di Tammy Abraham in casa giallorossa. Possibile svolta nelle prossime settimane

Appena quattro giorni separano la Roma dalla ripartenza stagionale. Il primo impegno ufficiale del 2023 vedrà la squadra allenata da José Mourinho ospitare il Bologna di Thiago Motta, in uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito. L’ultima amichevole dell’anno solare ha visto i giallorossi superare per 3-1 la Viterbese a Trigoria. Anche Tammy Abraham è andato a segno nell’amichevole contro la squadra gialloblù.

Ieri la Roma ha salutato il 2022 con l’ultimo impegno amichevole dell’anno. In una Trigoria blindata da sguardi indiscreti e telecamere la squadra giallorossa ha svolto un test contro la Viterbese, formazione che milita in Serie C. Tre i gol messi a segno dalla squadra di José Mourinho, nella ripresa anche Tammy Abraham ha trovato la via della rete. C’è tanta attesa intorno al numero 9 giallorosso, chiamato a dare risposte dopo una prima parte di stagione troppo anonima. La mancata convocazione da parte di Gareth Southgate ha certificato il flop dell’attaccante ex Chelsea, ma la Premier League non smette di seguire il numero 9 della Roma.

Calciomercato Roma, non solo Man Utd su Abraham: ritorno di fiamma Arsenal

La pista Manchester United non è la sola sulle tracce dell’attaccante della Roma. I Red Devils, guidati in panchina da ten Hag sono a caccia di rinforzi offensivi dopo aver perso l’olandese Gakpo, acquistato dal Liverpool. Mentre da Londra si preannuncia il ritorno di fiamma che punta al cuore di Tammy Abraham, che non ha mai nascosto le proprie simpatie da tifoso per l’Arsenal.

Proprio i Gunners guidati da Arteta sembrano tornati sulle tracce del numero 9 della Roma. Secondo quanto sottolineato dal portale britannico Football.London il club londinese potrebbe tentare l’assalto a gennaio a Tammy Abraham. Mikel Arteta vuole mantenere la vetta della Premier League e la società deve ovviare all’infortunio occorso a Gabriel Jesus. Proprio l’ex Chelsea sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri dei Gunners, è possibile il testa a testa nelle prossime settimane e la palla passerebbe a Tiago Pinto.