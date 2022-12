Calciomercato Roma, Juve dimenticata: Pinto rinnova l’alleanza

Calciomercato Roma, Juventus dimenticata e inversione di rotta per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso rinsalda la vecchia alleanza

Appena quattro giorni separano la Roma dal rientro ufficiale in campo. La squadra giallorossa ritroverà l’abbraccio dello stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito per la squadra guidata da José Mourinho. Il 4 gennaio la Roma ospiterà il Bologna di Thiago Motta, due giorni prima ci sarà l’apertura del calciomercato invernale. Tiago Pinto potrebbe virare nelle sue prossime manovre, voltando le spalle alla Juventus in Serie A.

La ripartenza stagionale è alla finestra in Serie A. Il campionato italiano scalda i motori in vista della fatidica data del 4 gennaio, quando ci sarà il via alla sedicesima giornata di Serie A. La Roma è obbligata a ripartire col piede giusto, al momento la squadra giallorossa occupa la settima posizione in classifica. Decisivi i passi falsi commessi prima della sosta, quando la squadra giallorossa ha trovato una sconfitta e due pareggi deludenti. Uno dei due segni X arrivò sul campo del Sassuolo, dove nel post-partita si consumò la rottura tra José Mourinho e Rick Karsdorp.

Calciomercato Roma, il Marsiglia non molla Rick Karsdorp

Il terzino olandese, senza esser nominato direttamente, è stato invitato a cambiare aria dallo stesso Special One. Ora la questione passa anche dalle vie legali, mentre il suo futuro professionale resta un rebus da decifrare in vista di gennaio. La pista più concreta per il suo futuro sembrava essere quella che lo avrebbe portato alla Juventus, col club bianconero a caccia di un vice-Cuadrado, ma Pinto può sfruttare un altro assist.

Stando a quanto riferito dal sito Le10sport.com il Marsiglia non ha chiuso le porte al passaggio di Rick Karsdorp in Ligue 1. Il club, guidato da Longoria, è stato spesso alleato di Tiago Pinto in uscita. In Francia sono sbarcati i vari Under, Pau Lopez e più recentemente Jordan Veretout. La pista che porta al numero 2 giallorosso potrebbe riaprirsi clamorosamente, qualora il club transalpino decidesse di soddisfare le richieste economiche del club giallorosso. L’eventuale operazione costringerebbe la Juventus a restringere la rosa dei nomi candidati a rafforzare la corsia di destra.