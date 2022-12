Roma, doppio rinforzo: hanno convinto Mourinho

Doppia novità in casa Roma, José Mourinho ha già individuato la coppia di rinforzi per la squadra giallorossa. Ecco cosa è successo a Trigoria

Il conto alla rovescia per la ripartenza stagionale è agli sgoccioli in casa Roma. La squadra giallorossa ieri mattina ha svolto l’ultimo impegno amichevole dell’anno solare. In una Trigoria a porte chiuse la Roma ha affrontato la Viterbese, club che milita in Serie C, superando per 3-1 la compagine laziale. José Mourinho ha tracciato la strada per un doppio rinforzo immediato in questi giorni.

L’ultimo test amichevole prima del ritorno ufficiale in campo ha visto l’esordio di un giovane attaccante in prima squadra: Aleksander Majchrzak. Il polacco, classe 2004, è solo l’ultima sorpresa in ordine cronologico tra i nuovi rinforzi in casa Roma. Sulla scia di quanto visto con i vari Zalewski, Bove, Volpato e Tahirovic c’è stata una doppia promozione in questi giorni a Trigoria. L’attaccante polacco, prelevato dal Legia Varsavia, non è l’unica faccia nuova che è stata aggregata alla prima squadra in questi giorni di lavoro.

Roma, doppia novità per Mourinho: hanno lavorato con la prima squadra

Il giovane attaccante polacco non è stata l’unica novità in questi giorni di preparazione a Trigoria. Con la Primavera di Guidi fin qui il classe 2004 ha visto poco il campo, appena 24 minuti in tre presenze. La seconda novità aggregata agli allenamenti della prima squadra si chiama Riccardo Pagano, prodotto del vivaio giallorosso.

Anche lui classe 2004, utilizzato con molta più frequenza da mister Guidi rispetto al coetaneo polacco. In questa stagione ha collezionato 11 presenze con la Primavera giallorossa, mettendo a segno 3 gol finora. Nato a Tivoli, gioca a centrocampo ma ha un passato anche da attaccante. Sono loro due i nuovi rinforzi in casa giallorossa, secondo quanto riportato da Il Romanista, altri due volti giovanissimi che vanno ad arricchire l’elenco dei promossi in prima squadra da José Mourinho. A proposito, c’è tanta attesa intorno a Benjamin Tahirovic, il centrocampista ha smaltito l’infortunio e la sensazione è che possa ritagliarsi molto spazio da qui alla fine della stagione in maglia giallorossa.