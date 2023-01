Calciomercato Roma, dietrofront Pinto: firma in arrivo

Calciomercato Roma, dietrofront decisivo di Tiago Pinto e alternativa immediata già trovata. Intesa totale e firma in arrivo in Serie A

Questione di ore per l’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale. A partire da domani ci sarà il via della sessione di affari di riparazione, occhi puntati sulle manovre di Tiago Pinto in casa Roma. Il general manager portoghese, dalla stagione 2020-21 dirigente e responsabile del calciomercato giallorosso, sta lavorando su diversi fronti in vista delle prossime giornate. Ecco cosa cambia in Serie A dopo il dietrofront del general manager della Roma.

Il primo colpo del calciomercato invernale in casa Roma è stato già messo a segno. Quest’oggi si è allenato, per la prima volta a Trigoria con i compagni, Ola Solbakken. L’esterno offensivo norvegese arriva alla Roma a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. Dopo il primo rinforzo si attendono diverse novità nel mese di gennaio da parte del Gn della Roma, attivo sia in entrata che in uscita in questa finestra di riparazione. Il dietrofront perentorio da parte della dirigenza giallorossa ha portato ad un effetto domino fulmineo in queste ore, accordo totale e firma in arrivo in Serie A.

Calciomercato Roma, il Lecce molla Bove: intesa totale con la Fiorentina

Il Lecce è ad un passo dalla chiusura dell’operazione Youssef Maleh con la Fiorentina. La squadra salentina nei giorni scorsi era stata accostata ad un giovane centrocampista giallorosso, Edoardo Bove. Ora, secondo quanto riferito dal sito Pianetalecce.it il club pugliese avrebbe trovato l’intesa totale con la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Dopo il dietrofront legato all’arrivo di Edoardo Bove in Salento il club giallorosso è virato con decisione sul profilo di Youssef Maleh. Il centrocampista marocchino fin qui ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano ed il club toscano è pronto a salutarlo dopo averlo visto scendere in campo in appena nove occasioni fin qui. Nelle prossime ore i due club svolgeranno le ultime formalità, poi ci sarà la firma del nuovo centrocampista del Lecce. Il futuro di Bove invece resta ancora tutto da decifrare, il suo nome può tornare di stretta attualità per sbloccare l’affare Frattesi con il Sassuolo.