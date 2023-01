Caos portieri al Milan, nuovo acquisto ufficiale prima della Roma

Caos portieri Milan e nuovo acquisto ufficiale prima della sfida contro la Roma: ecco la prima grande novità dell’anno in casa rossonera.

Il momento per i giallorossi, nelle ultime battute del 2022 calcistico, non è stato dei più felici, alla luce delle diverse difficoltà affrontate sul campo e non solo. La sconfitta nel derby e i soli due punti nelle giornate successive hanno certamente acuito rammarico e preoccupazioni, incrementate poi dalla vicenda Karsdorp e le tante voci su Mourinho e gli interessi di Nazionali quali Brasile o Portogallo.

Da questo punto di vista, serietà e deontologia del mister sono prevalse, cn un José che ha lasciato intendere di volersi dedicare interamente alla causa giallorossa, almeno fino alla fase finale di valutazioni a campionato concluso. Meno felice, invece, lo scenario legato a Rick, reintegratosi in Portogallo ma ad oggi figurante come destinato al dover lasciare la Capitale.

Caos portieri e nuovo acquisto ufficiale prima di Milan-Roma

I prossimi giorni saranno certamente molto importanti da tanti punti di vista, alla luce di un calciomercato che potrebbe regalare non poche novità in casa giallorossa ma non solo. La squadra di Mourinho, dal proprio canto, dovrà isolarsi dalle tante voci che continueranno ad aleggiare sulla Capitale, affrontando con dignità e consapevolezza i primissimi incontri dell’anno.

Questi catalizzeranno un percorso che i tifosi tutti si augurano poter avere il sapore di rinascita. Come noto, il quattro gennaio all’Olimpico giungerà il Bologna, mentre l’otto Pellegrini e colleghi voleranno a San Siro per affrontare il Milan di Pioli. Come documentatovi recentemente, la compagine meneghina vive una situazione molto delicata in infermeria, aggiungente così difficoltà ad un altro scenario non poco delicato.

Come chiaro da tempo, infatti, Mike Maignan non recupererà nemmeno per queste prime giornate del 2023, alla luce di un infortunio rivelatosi più importante del previsto. Le risposte di Tatarusanu in campionato e nelle amichevoli non sono sempre state degnissime e hanno generato nuovi dubbi al tecnico circa la scelta dell’estremo difensore.

Il club si è comunque mosso anche su questo fronte, acquistando a titolo definitivo Devis Vasquez, rappresentante un investimento per il futuro e che secondo Calciomercato.it non esclude l’eventuale approdo di un nuovo portiere. Domani svolgerà le visite mediche ma non ci sarà contro la Roma. Potrà infatti aggregarsi alla squadra solamente a partire dal 10 gennaio.