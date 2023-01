Calciomercato Roma, intreccio bianconero: ecco i soldi per sfidare la Juventus

La Roma ha individuato l’obiettivo di calciomercato, ma la clausola rescissoria è alta e servono soldi per colmarla e permettere l’acquisto.

Gennaio non significa solo ritorno in campo della Serie A, ma anche calciomercato, con tutti gli amanti di questi momenti che hanno segnato in rosso l’inizio dell’anno. La Roma scende in campo il 4 di questo mese contro il Bologna allo Stadio Olimpico, per riprendere la corsa al quarto posto. Questo significa accesso in Champions League, che è l’obiettivo di questa stagione dei giallorossi che in quella passata hanno vinto la Conference.

Per raggiungere la competizione per la coppa dalle grandi orecchie, José Mourinho ha fissato diversi obiettivi di calciomercato con l’intenzione di migliorare la rosa. I paletti Uefa, però, impongono a Tiago Pinto uno slalom gigante molto impegnativo. La Roma deve cercare di non alzare il monte ingaggi, né di terminare la finestra con un segno negativo nel rapporto tra spese e ricavi. Quindi sarà necessario vendere, e bene, prima di poter acquistare qualcuno da poter inserire in rosa.

Uno dei giocatori prossimi alla cessione è Rick Karsdorp, che è con un piede fuori da Trigoria. Lo scontro avvenuto a metà novembre e portato avanti per tutto il periodo del Mondiale, ha fatto sì che il rapporto si sia incrinato nonostante i tentativi di risanamento. Il suo futuro, però, sembra lontano dalla Capitale e per questo Pinto sta cercando sia il sostituto che il miglior offerente per il terzino olandese.

Calciomercato Roma, per Fresneda servono 30 milioni

Come riporta il Corriere dello Sport, per ora non c’è nessuna trattativa avanzata per l’ex Feyenoord, con il Fulham che sembrava interessato, ma non è andato oltre. Niente di serio, quindi, per il numero 2 giallorosso, che continua con il suo status di separato in casa.

Il possibile sostituto è stato individuato da Pinto, ma è seguito già da mezza Europa e anche dalla Juventus. Si tratta di Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid di 18 anni. Proprio grazie alla sua giovane età è finito nel mirino di molti big club tra cui la Roma che ha intenzione di prenderlo per prendere il posto di Karsdorp. Il suo passaggio nella Capitale, però, non è dei più facili visto che con il club spagnolo ha una clausola rescissoria di 30 milioni. Un aiuto arriverebbe in quello che è un doppio intreccio a tinte bianconere, con la cessione di Karsdorp al Fulham: i soldi incassati potrebbero essere reinvestiti per trovare un accordo con il Valladolid.