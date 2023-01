Calciomercato Roma, assist a Pinto: bastano 2 milioni per il via libera

Calciomercato Roma, nuovo indizio per il via libera definitivo a Tiago Pinto. Il general manager della Roma attende l’affare low cost

Si apre quest’oggi la finestra di calciomercato invernale in Serie A. La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico mercoledì pomeriggio, di fronte all’undici giallorosso ci sarà il Bologna di Thiago Motta. Il campionato riprenderà il proprio cammino dalla sedicesima giornata in calendario. E non mancano spunti di calciomercato in Serie A per Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa.

Meno due alla ripartenza stagionale in casa Roma. Il mese di gennaio sarà importantissimo per la squadra giallorossa, dentro e fuori dal campo da gioco. Quest’oggi si aprirà la finestra di calciomercato invernale e Tiago Pinto, general manager della Roma, vuole puntellare la rosa da consegnare a José Mourinho per la seconda parte di stagione. Ancora una volta le manovre in entrata della coppia portoghese portano a guardare alla zona nevralgica di gioco, oltre alla pista Davide Frattesi resta in piedi la pista che porta a guardare a Sasa Lukic, sempre più in bilico al Torino di Urbano Cairo.

Calciomercato Roma, non tramonta Lukic: assist da 2 milioni a Pinto

Il nome del centrocampista serbo è tornato di stretta attualità in vista delle prossime settimane. La trattativa con il Sassuolo per Frattesi ancora una volta fatica a decollare e la pista che porta a Sasa Lukic si è riaccesa in casa giallorossa. La Roma era stata segnalata sulle tracce del calciatore già la scorsa estate, salvo poi convergere le proprie energie sul profilo di Gini Wijnaldum, prelevato dal PSG.

Ora, secondo quanto scrive il sito Torinogranata.it, il club guidato da Cairo potrebbe decidere di salutare il proprio numero 10 nelle prossime settimane. Un indizio ulteriore arriva dalle manovre in entrata di Vagnati, che è vicinissimo a chiudere un colpo low-cost a centrocampo. La squadra guidata da Ivan Juric sta per accogliere il rinforzo Peter Barath, giocatore del Debrecen. Centrocampista di sostanza che rafforzerebbe la mediana granata, anche in previsione della futura partenza di Lukic. L’operazione starebbe per chiudersi sulla base di un accordo da 2 milioni di euro.