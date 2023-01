Calciomercato Roma, la spunta Spalletti: mossa vincente da 20 milioni

L’allenatore del Napoli è pronto a superare tutte le concorrenti, compresa la Roma, per il colpo di calciomercato già a gennaio

José Mourinho è sempre stato un allenatore esigente e questo è dovuto anche al fatto di essere il più vincente della storia. L’allenatore della Roma vuole sempre il meglio per sé e avere una rosa di grande livello e qualità anche in giallorosso è di sicuro il piano dello Special One per il prossimo calciomercato. Le lacune individuate nella prima parte di stagione sono parecchie e Tiago Pinto ha il compito di andare a colmarle.

Svolgere le trattative a gennaio non sarà facile per il general manager, che deve fare i conti con ii paletti imposti dalla Uefa. Per questo prima di comprare sarà necessario vendere, per diminuire il monte ingaggi e per andare almeno in paro nella voce delle spese e dei ricavi. Pena altre multe e punizioni che la Roma vuole evitare e per questo ha dato mandato a Pinto di svolgere un calciomercato solidale.

Una necessità che va contro le idee dello Special One, che vorrebbe avere più talento nella rosa. A partire dalla difesa, dove dall’estate chiede un interprete in più, fino all’attacco dove Abraham, Zaniolo e Belotti non tanno incidendo. In mezzo c’è il centrocampo, reparto delicato nelle gerarchie del tecnico che ha sperimentato diverse soluzioni. Il desiderio di José sarebbe quello di prendere un rinforzo, magari uno di quelli che ha fatto bene al Mondiale.

Calciomercato Roma, Napoli in vantaggio per Ounahi

Uno di questi è Azzedine Ounahi, centrocampista del Marocco in forza all’Angers. Proprio nella competizione della Fifa il talento classe 2000 è sbocciato e si è fatto notare da molti club che hanno intenzione di prenderlo. Tra questi, però, c’è anche il Napoli di Spalletti, che ha studiato la strategia giusta per prenderlo.

Come riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno intenzione di prendere Ounahi con un metodo già collaudato in passato. Luciano, infatti, ha intenzione di acquistare il marocchino a gennaio, per poi lasciarlo in prestito all’Angers per sei mesi e abbracciarlo a giugno. In questo modo permetterebbe al club francese di non provarsi di uno dei suoi migliori interpreti, che potrebbe partire per 20 milioni. Questa è la cifra che ha offerto il Leicester e simile quella che ha presentato anche il Napoli.