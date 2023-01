Roma-Bologna, ufficiale la designazione arbitrale: Var da incubo

Roma-Bologna si avvicina, mancano due giorni alla sfida dello stadio Olimpico valida per la sedicesima giornata di Serie A.

Due giorni separano la Roma dalla ripartenza stagionale, in programma il 4 gennaio allo stadio Olimpico contro il Bologna. La squadra giallorossa ritroverà uno stadio ancora una volta tutto esaurito, domenica sera ci sarà poi il big match in casa del Milan. 180 minuti importantissimi per la squadra di José Mourinho, chiamata a ripartire col piede giusto per risalire la china in classifica. É stato designato ufficialmente l’arbitro e gli assistenti della sfida dell’Olimpico. La scelta al Var evoca tristi ricordi per José Mourinho ed i tifosi della Roma.

Roma-Bologna, ufficiale l’arbitro Santoro: al Var lo spauracchio Chiffi

A dirigere la sfida tra Roma e Bologna sarà Alberto Santoro della sezione di Messina. Per lui non ci sono precedenti con i giallorossi. Al VAR invece sarà il turno di Daniele Chiffi, l’arbitro della sezione di Padova evoca tremendi ricordi per la squadra di José Mourinho.

Sono due gli episodi che lo scorso anno fecero infuriare il tecnico della Roma contro il fischietto padovano. Quando Chiffi era al Var non intervenne nel caso dell’espulsione di Lorenzo Pellegrini contro l’Udinese. Cartellino rosso decisamente pesante, che non permise al capitano di partecipare al derby d’andata. Daniele Chiffi è stato anche direttore di gara durante Milan-Roma dello scorso anno, tantissime le polemiche dopo la vittoria rossonera a San Siro propiziata da un calcio di rigore più che dubbio fischiato per un fallo di mano di Tammy Abraham. Ecco le designazioni ufficiali della gara dello stadio Olimpico:

Arbitro: Santoro

Assistenti: Galetto e Mondin

VAR: Chiffi

AVAR: Longo

Quarto uomo: Marcenaro