Il Milan “salva” la Juve: addio a gennaio

I bianconeri sono stati graziati dal Milan per quanto riguarda un affare di calciomercato in questa finestra di calciomercato

Domani la Serie A torna finalmente in campo dopo due mesi di stop a causa del Mondiale in Qatar. La competizione della Fifa, che sembrava così lontana, è alle spalle e il campionato italiano è pronto a riprendere l’attività. A partire dalle 12.30 va in scena la sedicesima giornata, con Sassuolo-Sampdoria e Salernitana-Milan ad aprire le danze.

Proprio per il Milan questo mese è molto importante, visto che ci sono molte squadre interessate ai suoi gioiellini. Uno su tutti è Raphael Leao. L’esterno sinistro è riuscito a catturare l’attenzione di molti big club, che vorrebbero portarlo nei loro campionati. Il portoghese, che la scorsa stagione è stato eletto come uno dei migliori della Serie A, si è fatto notare anche al Mondiale. Nonostante l’eliminazione del Portogallo per mano del Marocco, l’esterno del Milan è riuscito comunque a strappare applausi con i suoi strappi e con i suoi gol.

Anche dopo la kermesse in Qatar, le squadre non hanno smesso di seguire Leao e anzi, sono anche aumentate, con i tifosi del Milan che seguono con apprensione la vicenda. Un altro sussulto è arrivato per Olivier Giroud, attaccante rossonero che potrebbe cambiare aria già da gennaio.

Calciomercato, il Manchester United vuole Giroud

Anche per l’attaccante francese il Mondiale è stata una bella vetrina e questo gli ha permesso di finire nel mirino di alcuni club, nonostante i 36 anni. Come riporta il Sun, sulle sue tracce c’è il Manchester United, che ha intenzione di prenderlo per sostituire Cristiano Ronaldo, svincolatosi proprio durante il torneo della Fifa.

I Red Devils, infatti, hanno intenzione di acquistare un attaccante nella finestra di gennaio e hanno pensato alla punta del Milan per rinforzare il reparto avanzato. Ten Hag vuole giocatori che possano avere un impatto sul gioco e Giroud, che ha segnato 4 gol al Mondiale, potrebbe essere il profilo giusto.