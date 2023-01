Calciomercato, Depay via subito: intreccio con la Roma

Calciomercato, Depay via subito dal Barcellona. L’olandese ha chiesto la cessione e i blaugrana tentano il colpo a zero. Intreccio con la Roma

Ieri vi abbiamo raccontato come Depay – che piace tanto alla Roma – abbia chiesto la cessione immediata al Barcellona, già in questa sessione invernale di mercato. L’olandese non ha legato con Xavi, il tecnico che nella passata stagione ha preso il posto di Koeman, e vorrebbe provare una nuova esperienza.

Tiago Pinto, a quanto pare, è sulle sue tracce. Da diverso tempo. E secondo alcune indiscrezioni avrebbe già fatto un sondaggio nei confronti del giocatore che non avrebbe chiuso del tutto alla possibilità di approdare in Serie A con la maglia giallorossa. Ovviamente non si tratta di un’operazione semplice, soprattutto perché su Depay ci sono molte big europee. Ma a conferma che ormai una cessione è nell’aria, arrivano la notizia dalla Spagna, e riportata da fichajes.net, che svela come i catalani abbiano messo nel mirino quello che potrebbe essere il sostituto. E anche qui c’è un intreccio con i giallorossi.

Calciomercato Roma, anche il Barcellona su Zaha

I catalani, che sotto l’aspetto economico non se la passano benissimo, avrebbero iniziato a seguire la situazione che ruota attorno a Zaha. L’esterno offensivo del Crystal Palace infatti è in scadenza di contratto e non ha nessuna intenzione di rinnovare con il club inglese.

Una sua partenza, a parametro zero alla fine della stagione insomma appare cosa certa. Ed è anche per questo motivo che anche la Roma nei mesi scorsi ci ha pensato. Zaha però vorrebbe giocare la Champions League e quindi un suo approdo nella Capitale sembra condizionato alla qualificazione della squadra giallorossa alla massima competizione europea del prossimo anno. Anche in questo caso non una cosa semplice.