Calciomercato Roma, destino comune per Mou e Dybala: la missione di Pinto

Calciomercato Roma, destino comune per Mourinho e Dybala: ecco qual è la missione di Pinto per i due che dovranno trascinare i giallorossi

Ha tradito Messi per Mourinho. E al portoghese ha legato la sua permanenza alla Roma. Così, il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, svela quello che potrebbe essere il futuro di Paulo Dybala.

Che non dimentica l’amore ricevuto nel momento del suo arrivo da parte dei tifosi nel giorno della presentazione all’Eur. Ma che non dimentica nemmeno come Mourinho lo ha trattato e coccolato e come gli ha permesso di arrivare al Mondiale. Lo Special One non gli ha messo mai fretta, ha fato il tifo per lui, lo ha mandato in campo nell’ultima gara contro il Torino sciogliendo anche i dubbi di Scaloni. Insomma, una parte importante.

Calciomercato Roma, la missione di Pinto

E qual è la missione di Pinto? Quella di blindarli spiega il quotidiano. Perché sembra che non ci possano essere dubbi che Dybala – che ha una clausola rescissoria – potrebbe decidere di legarsi alla Roma, ancora per altre stagioni, solamente se Mou sarà in panchina. E lo Special sarà in panchina solamente se avrà la certezza di una squadra forte.

Certezze, insomma. Quelle che il tecnico vuole sapendo di poter avere in mano una squadra competitiva. Il bilancio non lascia dormire sonni tranquilli, ma i Friedkin ci hanno messo già un buco. Basterà? Forse sì, forse no, forse servirà un ulteriore sforzo della proprietà. Ma Pinto ha in mente quello che deve fare, lo sa bene. Per il futuro della Roma e per la piazza giallorossa. E per quei tifosi che hanno accolto Dybala all’arrivo all’aeroporto in un orario non semplice e dopo due mesi senza pallone. Insomma, serve lo sforzo di tutti. Subito. Perché alla Roma serve questo.