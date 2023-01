Calciomercato Roma, Pinto annuncia il piano di gennaio: “Le grandi operazioni sono due”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Tiago Pinto in vista della sessione invernale. Il general manager esce allo scoperto

Per la prima volta dal suo arrivo a Roma, Tiago Pinto concede un’intervista ad un quotidiano sportivo italiano. Il GM giallorosso esce allo scoperto su tanti temi, ufficializzando la resa su un obiettivo a lungo accostato alla squadra di Josè Mourinho ma non solo. Il dirigente portoghese rilancia: “Le grandi operazioni di mercato sono due”.

È un fiume in piena Tiago Pinto, che dalle colonne della Gazzetta dello Sport lancia diversi spunti sul calciomercato in casa Roma. Il general manager portoghese esce allo scoperto toccando diversi temi legati alla squadra giallorossa. Le parole del dirigente ex Benfica confermano la situazione di stallo in vista del colpo a centrocampo, ora gli elementi sono cambiati ed il quadro è più chiaro in entrata, nessun margine per il ritorno a Trigoria tanto atteso, in primis dallo stesso Tiago Pinto. Il general manager si consola con l’annuncio di due grandi operazioni in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, Pinto saluta Frattesi e rilancia: Dybala e Wijnaldum colpi di gennaio

Il general manager giallorosso chiude la porta al ritorno a Trigoria di Davide Frattesi: “Non serve fare la domanda. Con tutti i paletti che ho spiegato la risposta è scontata.” Il portoghese si riferisce ai vincoli da rispettare per il Fair Play finanziario, escludendo ufficialmente un ritorno a Trigoria del centrocampista ex Primavera giallorosso.

Il general manager lancia un messaggio di speranza intorno alle condizioni fisiche di Gini Wijnaldum, prossimo al rientro. Ecco le parole di Pinto sul centrocampista Orange: «Sta sempre meglio, il recupero prosegue bene, lui è un grande professionista, lavora tanto.” Proprio il pieno recupero dell’ex PSG viene rilanciato come colpo di gennaio in casa Roma, insieme al ritorno della Joya: “Per noi le grandi operazioni di mercato di gennaio sono il ritorno di Dybala e di Gini.” Il doppio colpo dei gennaio è stato fissato nel rientro dei due top player in casa giallorossa, Tiago Pinto sembra avere le idee piuttosto chiare in vista delle prossime settimane.