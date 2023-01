Calciomercato Roma, gerarchie stravolte: Mou ha già deciso

Calciomercato Roma, la ripartenza stagionale è dietro l’angolo in casa giallorossa. Mourinho ridisegna le gerarchie in vista del mese di gennaio

Il 4 gennaio la Roma tornerà ufficialmente in campo per la ripartenza stagionale. L’appuntamento è allo stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito per la squadra giallorossa, dove arriverà il Bologna di Thiago Motta. Quest’oggi c’è stata anche l’apertura ufficiale della finestra di calciomercato invernale, che andrà avanti per tutto il mese di gennaio. Il tecnico portoghese ha ristabilito nuove gerarchie nel centrocampo giallorosso, decidendo il futuro di due calciatori in vista delle prossime settimane.

Meno di quarantotto ore separano la Roma dall’attesa ripartenza stagionale. Mercoledì 4 gennaio, in uno stadio Olimpico ancora una volta sold-out, la squadra giallorossa ospiterà il Bologna di Thiago Motta. Sarà fondamentale per José Mourinho ripartire col piede giusto, prima della sosta la Roma ha trovato una sconfitta e due pareggi. La crescita passerà anche dal calciomercato invernale, che si è aperto stamattina e andrà avanti per tutto il mese di gennaio. Le gerarchie a centrocampo sono state stravolte, ecco l’annuncio della giornalista Eleonora Trotta, intervenuta nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY.

Calciomercato Roma, Bove destinato a partire: Tahirovic decisivo

Il primo colpo in entrata è stato messo a segno da tempo e porta il nome di Ola Solbakken. L’esterno offensivo norvegese arriva in scadenza di contratto dal Bodo-Glimt, già ieri si è allenato a Trigoria con il resto della squadra. Altri movimenti si attendono a centrocampo, la pista Frattesi sembra più fredda mentre c’è il ritorno di fiamma per Aouar.

Ma in uscita anche cambiano le cose, l’exploit di Benjamin Tahirovic cambia il destino di Edoardo Bove. Il giovane centrocampista giallorosso, ad un passo dal Lecce che poi è virato sul marocchino Maleh della Fiorentina, continua ad essere sulla lista dei partenti. Ecco le parole della direttrice di Calciomercato.it, che ha le idee chiare sul futuro del giovane Bove: “Bove sicuramente partirà perchè Mourinho ha deciso di dare maggiori chance a Benjamin Tahirovic”