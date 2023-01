Milan-Roma, fuori un altro: emergenza Pioli

Il giocatore potrebbe saltare Milan-Roma, in programma l’8 gennaio, a causa di un infortunio che continua a far sentire i suoi strascichi

Domani la Roma scende in campo contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Alle 16.30 va in scena la partita contro i rossoblù nell’impianto del Foro Italico che sarà sold out per la diciottesima volta consecutiva. I tifosi giallorossi, infatti, hanno segnato in rosso il ritorno in campo della propria squadra e non hanno fatto attendere il loro amore sconfinato. Da aprile dello scorso anno, quando sono stati aperti gli stadi al massimo della capienza, i romanisti hanno riempito l’Olimpico come nessuno ha fatto in Italia.

Dopo la partita con gli emiliani, c’è subito un big match nel fine settimana che può cambiare le sorti della classifica. Alle 20.45 di domenica 8 gennaio, va in scena Milan-Roma, allo Stadio San Siro. La gara è molto importante per la corsa alla Champions League, con Leao e compagni che hanno intenzione di ottenere punti per rimanere alle calcagna del Napoli. Proprio l’attaccante portoghese è stato uno dei protagonisti del Mondiale, dove è stato eliminato dal Marocco, ma nonostante questo ha comunque attirato l’attenzione.

Nella Roma si aspetta ancora il ritorno a pieno regime di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Il primo ha preso parte al torneo della Fifa, poi vinto in finale contro la Francia. Il giocatore prima di partire aveva accusato un problema fisico e per questo i romanisti hanno seguito da vicino le sue condizioni. L’olandese, invece, sta ancora recuperando dalla frattura della tibia rimediata il 20 agosto in allenamento.

Milan-Roma, Kjaer rimane a Milanello: in dubbio per domenica

Per la partita di domenica i giallorossi sperano di poter rivedere entrambi i giocatori in campo, così come i tifosi del Milan sono in apprensione per un loro giocatore.

Si tratta di Simon Kjaer, difensore danese dei rossoneri che in questa prima parte di stagione ha avuto diversi problemi muscolari. L’ex giallorosso ha saltato diverse partite e ora non prenderà parte neanche alla gara con la Salernitana. Il centrale è rimasto a Milanello per ritrovare la forma fisica e potrebbe saltare anche la partita con la Roma di domenica.