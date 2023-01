Calciomercato Roma, Mourinho inquieto: doppia richiesta a Pinto

Lo Special One ha intenzione di vedere migliorata la Roma da questa finestra invernale di calciomercato, nonostante i paletti Uefa

Tutto ormai è pronto, le sciarpette sono state tirate fuori dagli armadi e tolte dagli appendi abiti. Le magliette della Roma lavate e stirate pronte per essere utilizzate e le corde vocali sono state riscaldate in vista di oggi pomeriggio, quando i giallorossi affrontano il Bologna. Allo Stadio Olimpico torna la Serie A con la sedicesima giornata di campionato dopo il lungo stop per il Mondiale in Qatar. A fare da cornice alla gara un’impianto stracolmo di romanisti, che hanno raggiunto il loro diciottesimo tutto esaurito consecutivo.

Gennaio, però, non significa solo il ritorno delle partite. Il primo mese dell’anno è sempre segnato in rosso su tutti i calendari degli appassionati di calciomercato. Pochi giorni fa c’è stato il gong virtuale per l’avvio delle trattative invernali, con le squadre che cercheranno di rinforzarsi in vista del girone di ritorno. Anche la Roma vuole farlo, nonostante i paletti della Uefa, che costringono Pinto a uno slalom gigante.

Il general manager, infatti, deve fare i conti con il settlement agreement raggiunto con l’organo calcistico europeo. La società deve rispettare il Fair Play Finanziario, altrimenti incorrerà in sanzioni e penalizzazioni. Per questo, il gm portoghese cercherà di non aumentare il monte ingaggi, né tanto meno la voce delle spese, anche alla luce del bilancio in rosso che ha toccato cifre record.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole subito Frattesi e Bellerin

Nonostante questo, Mourinho vuole vedere rinforzata la sua rosa per cercare di raggiungere il quarto posto, che ora dista solo tre punti. L’obiettivo non è lontano, ma il gioco mostrato dalla squadra nei mesi passati ha fatto storcere il naso a più di una persona.

Come riporta La Repubblica, lo Special One è inquieto e a peggiorare la sua situazione ci si sono messi anche il Portogallo e il Brasile. Le due nazionali lo vorrebbero come ct, anche con un doppio incarico diviso con la Roma, ma José ha risposto picche perché è concentrato solo sulla Roma. Le richieste di Mou sono soprattutto due: Frattesi e Bellerin subito. L’arrivo di questi due giocatori permetterebbe alla rosa di fare un alto di qualità, ma i fondi per acquistarli non ci sono e Pinto cerca di temporeggiare.