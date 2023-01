Probabili formazioni Roma-Bologna, Dybala c’è: Mourinho ha un solo dubbio

La Roma scende in campo contro il Bologna oggi pomeriggio alle 16.30 e per il ritorno in campo lo Special One sta pensando a chi schierare

Oggi la Serie A torna finalmente sui piccoli schermi e negli stadi, con la Roma che scende in campo alle 16.30 contro il Bologna. La cornice della gara è lo Stadio Olimpico che si è vestito ancora una volta per intero di giallorosso. Non ci saranno seggiolini blu liberi, solo quelli che separano il settore ospiti da quello dei tifosi della Curva Nord. È il diciottesimo sold out consecutivo dei tifosi della Roma che continuano a riempire il Foro Italico.

Una dimostrazione di amore che torna ancora più forte dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Il campionato si è fermato il 13 novembre per permettere lo svolgimento del torneo della Fifa. Da quel giorno i tifosi hanno reso dormiente il loro amore che ora è pronto ad esplodere per Pellegrini e compagni. Tutti gli occhi sono puntati sulla fascia destra e su Mourinho.

Nel reparto laterale, mancherà sicuramente Rick Karsdorp, in rotta con la società nonostante i tentativi di reinserimento durante il ritiro in Portogallo. L’ultimo atto è stato un arbitrato per risolvere la questione, che si è scaldata con la mancata presenza in Giappone e al primo allenamento a Trigoria. Poi verranno scrutati anche gli sguardi dello Special One, che in questi giorni sta spingendo Pinto per fare mercato, mentre il gm deve rispettare il Fair Play Finanziario.

Roma-Bologna, dubbio sulla fascia per Mourinho

Intanto, per la gara il tecnico di Setubal ha pensato alla formazione da mandare i campo per affrontare il Bologna e ottenere tre punti. Vincere è molto importante per mantenere viva la corsa alla Champions League, che dista solo tre punti.

Come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, lo special One ha un solo dubbio. Nelle probabili formazioni dei due quotidiani, infatti, José ha optato per l’attacco titolare con Dybala, fresco vincitore della Coppa del Mondo. L’argentino farà reparto insieme ad Abraham e Zaniolo. In difesa confermati Rui Patricio, Smalling, Ibanez e Mancini. A centrocampo ci saranno Pellegrini e Cristante, mentre le fasce rappresentano l’unico dubbio per il portoghese. La Gazzetta riporta come esterni Zalewski e Celik, mentre il Corriere dello Sport opta per El Shaarawy a sinistra e il polacco a destra.