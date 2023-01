Calciomercato Roma, non solo Abraham: maxi intreccio con ten Hag

Calciomercato Roma, maxi intreccio offensivo con il Manchester United di Erik ten Hag. Non solo il futuro di Abraham sul piatto, ecco cosa può cambiare a gennaio

La Serie A è ufficialmente ripartita dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La sedicesima giornata del campionato italiano ha visto la Roma imporsi di misura contro il Bologna di Thiago Motta, grazie al rigore di Lorenzo Pellegrini. Decisivo è stato anche Tammy Abraham, con un salvataggio sulla linea allo scadere che pesa tre punti in casa Roma. Il Manchester United non perde di vista il numero 9 giallorosso, maxi intreccio in vista con Erik ten Hag.

Una Roma fredda e cinica ha archiviato con tre punti la pratica Bologna, decisivo il rigore calciato da Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha infilato Skorupski dagli undici metri, col rigore conquistato da Paulo Dybala ad inizio gara. A nulla è valso l’assalto del Bologna di Thiago Motta, che ha sfiorato il pareggio nei minuti finali. Decisivo, stavolta in fase difensiva, Tammy Abraham che ha salvato una rete già fatta sulla linea di porta. Il numero 9 giallorosso, escluso dal primo minuto, continua ad esser nei radar del Manchester United, ma non è l’unico intreccio in vista con Erik ten Hag.

Calciomercato Roma, tris d’attacco per ten Hag: Abraham e non solo

Il Manchester United è a caccia di rinforzi offensivi nelle prossime settimane, ten Hag deve sopperire all’assenza di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, il nome di Tammy Abraham è ancora sulla lista dei Red Devils, ma non è il solo. Sono9 tre le opzioni per l’attacco dello United, con un maxi intreccio in vista con la Roma.

Secondo quanto riferito in patria dal sito Manchestereveningnews.com, sono tre i nomi più caldi sul taccuino di Erik ten Hag. Il tecnico olandese, che ha salutato Cristiano Ronaldo prima del Mondiale, è a caccia di rinforzi per il settore offensivo. Oltre al numero 9 giallorosso insiste l’opzione Joao Felix, in uscita dall’Atletico Madrid e non solo. Anche Memphis Depay continua ad essere un’opzione concreta, l’olandese del Barcellona è stato accostato anche ad un passaggio alla corte di José Mourinho.