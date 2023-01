Calciomercato Roma, incontro fissato in Serie A. Per un obiettivo dei giallorossi c’è la squadra della massima serie pronta all’assalto decisivo

La Roma probabilmente, da qui alla fine di gennaio, qualche operazione di mercato la farà. Non solo Solbakken, ma qualche altro elemento alla corte di Mourinho potrebbe anche arrivare. Soprattutto dietro, dove in uscita rimane Karsdorp, e dove il solo Celik non può reggere il peso dell’intera stagione.

Sono tanti i nomi che sono stati fatti fino al momento. Uno è quello di Juranovic, esterno classe 1995, che ha disputato un buon Mondiale con la maglia della Croazia. Il suo profilo sarebbe finito nel mirino di Pinto ma non solo. In Italia infatti ci starebbero pensando il Torino ma soprattutto il Monza. Mentre a quanto pare è stato smentito l’interesse del Chelsea.

Calciomercato Roma, Galliani prova l’affondo

Ed è proprio la squadra lombarda – almeno secondo quanto riportato da Sportitalia – che avrebbe avuto un incontro nella giornata di oggi contro il Celtic, proprietaria del cartellino del giocatore, per gettare le basi di quella che potrebbe essere un’importante operazione di mercato.

Gli scozzesi hanno capito che perderanno il giocatore e hanno deciso di ascoltare tutte quelle che sono le offerte che potrebbero arrivare nel corso di queste settimane. Con il Monza che però sembra voler proprio fare sul serio per prendere il giocatore. Una pedina che anche alla Roma potrebbe far comodo, ma senza cedere qualcuno Pinto ha le mani legate. Mani che invece il club di Berlusconi ha libere. E questo permette di fare dei sogni in grande.