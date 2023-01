Calciomercato Roma, De Laurentiis decisivo: Pinto si sblocca

Calciomercato Roma, intreccio con De Laurentiis e buone notizie per Tiago Pinto. Il general manager della Roma sfrutta l’assist a gennaio

La stagione in Serie A è ripartita dalla sedicesima giornata di campionato. La Roma è tornata alla vittoria, grazie alla rete su rigore di Lorenzo Pellegrini, contro il Bologna di Thiago Motta. La squadra giallorossa, non senza soffrire, ritrova tre punti dopo tre gare sennza vittorie. Nel posticipo serale è invece caduto il Napoli di Luciano Spalletti, che ha trovato la prima sconfitta in campionato in casa dell’Inter.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, può risultare decisivo in ottica calciomercato in casa Roma. Tre giorni fa si è aperta la finestra di riparazione, con Tiago Pinto che ha già messo a segno il primo colpo in entrata. L’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken, ieri in tribuna allo stadio Olimpico, ha aperto nuovamente le porte alla cessione di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è sulla lista della spesa del Torino di Ivan Juric, che ieri ha giocato senza centravanti di ruolo contro il Verona.

Calciomercato Roma, De Laurentiis non molla Cheddira: il Torino piomba su Shomurodov

Secondo quanto scrive il quotidiano torinese Tuttosport le scelte di De Laurentiis possono sbloccare definitivamente Tiago Pinto in uscita. Il patron del Napoli controlla anche il Bari in Serie B, e proprio in casa pugliese era spuntata una pista alternativa all’attaccante uzbeko. Ma la volontà della famiglia De Laurentiis è chiara e può agevolare le manovre in uscita del general manager della Roma.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo il Bari non ha alcuna intenzione di cedere Cheddira, attaccante marocchino di 24 anni. De Laurentiis non vuole smontare la squadra pugliese, lanciatissima verso la promozione in Serie A. Stessa situzione intorno al futuro di Nzola, che lo Spezia non vuole vendere almeno fino a fine stagione. Il profilo di Shomurodov in questo modo balza in testa alla lista di Vagnati, Tiago Pinto può sbloccarsi in uscita e andare a caccia del tesoretto in Serie A.