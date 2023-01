Calciomercato Roma, incontro a Milano con l’agente: c’è l’offerta

Calciomercato Roma, incontro a Milano la scorsa domenica e volontà determinante. Tutti gli aggiornamenti su una delle questioni più calde del momento.

La pausa per il Mondiale in Qatar è finalmente terminata e ci ha adesso catapultato in una Serie A che vivrà una fase calda quanto pregna di impegni, destinati a fare compagnia a noi tifosi nonché a restituire importanti informazioni circa quelle che saranno le risposte da parte delle singole compagini.

Di conseguenza, sarà già nelle prossime settimane possibile capire lo stato di salute e forma di giocatori e squadre, nonché l’impatto che il su citato stop potrebbe aver avuto su di esse. La Roma, dal proprio canto, ha iniziato l’anno con una vittoria sofferta ma fondamentale, soprattutto dopo le tre partite finali del 2022, contraddistinte dal caso Karsdorp, lo scacco nel derby con erroraccio di Ibanez e, più in generale, l’arrivo di soli due punti su ben nove a disposizione.

Calciomercato Roma, incontro a Milano per Ounahi: il Napoli non lo molla

Un bottino certamente magro e che attualmente costringe i giallorossi a non sciupare occasioni per fare bene e totalizzare nuovi punti, al fine di centrare quello che è sempre stato l’unico grande obiettivo della squadra, il ritorno in Champions League. Questo garantirebbe certamente un respiro economico diverso alle casse del club, oltre che ad uno status di maggiore importanza alla realtà tutta.

Il tempo per fare bene c’è ancora ma molto dipenderà dalla reazione della squadra alle difficoltà, oltre che ad un calciomercato destinato a garantire non poche sorprese e migliorie. Il Mondiale in Qatar ha infatti messo in mostra anche diversi giocatori per i quali potrebbero giungere avances e offerte già in questa fase.

Tra i tanti nomi, c’è da tempo quello di Ounahi, centrocampista dell’Angers finito da tempo sui taccuini delle big di Serie A e non solo. Tra i vari club, si segnala il forte interesse del Napoli, sulle tracce di un calciatore circa il quale vi abbiamo aggiornato costantemente nell’ultimo periodo.

Non sfugga quanto riferito in queste ore anche dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. A sua detta, infatti, il club partenopeo avrebbe approfittato della trasferta meneghina di mercoledì scorso per incontrare l’agente del calciatore e discutere di cifre e accordi. L’Angers sa di avere un gioiellino nelle proprie mani ma ha anche deciso di non ostacolare la volontà di Ounahi, la cui decisione sul futuro sarà principale discriminante . Il Napoli per ora offre 15 milioni di euro.