Calciomercato Roma, Pioli fa l’occhiolino a Zaniolo: “Grande potenziale”

Calciomercato Roma, in conferenza stampa Stefano Pioli non si nasconde. Ecco le sue parole su Zaniolo, accostato al Milan per la prossima stagione

Il nome di Zaniolo circola sempre più spesso. Anzi, a dire il vero, non ha mai smesso di circolare. Il suo contratto che scade nel 2024 ancora non è stato rinnovato e allora alla fine della stagione delle valutazioni, per forza di cose, dovranno essere fatte.

E così come anche oggi vi abbiamo raccontato, anche il Milan ci ha fatto più di un pensiero. La conferenza stampa in vista della gara di domani è stata sicuramente un’occasione per fare una domanda all’allenatore dei rossoneri proprio su Nicolò. Non si è nascosto il trainer campione d’Italia, che senza troppi giri di parole ha fatto capire che a lui, il numero 22 della Roma, piace.

Calciomercato Roma, Pioli su Zaniolo

“E’ un giocatore che ha un grandissimo potenziale. Io non so se ha fatto tutto per arrivare al massimo anche perché non lo alleno, ma è anche vero che ha avuto tanti infortuni. E’ bravo ad andare in profondità. Quello della Roma è un tridente completo”.

Come detto Pioli non si è nascosto – ha anche annunciato la formazione titolare di domani – così come è di solito fare. Normale che pensi alla possibilità di poter strappare Zaniolo alla Roma la prossima stagione. Perché, c’è da dirlo, nonostante un avvio di campionato al di sotto di quelle che erano le aspettative, Nicolò, se sta bene fisicamente, può davvero fare la differenza. Anche mentalmente, però, deve essere continuo e non buttarsi giù. Insomma, ha tutte le carte in regola per essere un crack. Ma il rinnovo, però, ancora non è arrivato. Quello se lo dovrà meritare da qui alla fine dell’anno. Altrimenti sarà quasi certamente addio. Con il Milan che sta alla finestra e non solo.