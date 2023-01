Infortunio dell’ultim’ora: scatta l’allarme per l’attaccante che potrebbe non essere a disposizione nella prossima gara di campionato

Domani la Roma sarà impegnata a San Siro contro il Milan – qui la formazione rossonera di domani – mentre nel prossimo weekend all’Olimpico si presenterà al Fiorentina di Italiano.

Il tecnico viola però potrebbe non avere a disposizione Cabral, uscito malconcio alla fine del primo tempo. Lo stesso, già nella prima parte di gara, aveva chiesto aiuto alla panchina, poi è rimasto nello spogliatoio. Non si conoscono ovviamente le condizioni del giocatore, ma tenendo presente che anche Jovic è out, il tecnico potrebbe avere dei problemi. Si attende di capire, infine, se Cabral è uscito per precauzione oppure se ha davvero dei problemi. Fatto sta che al suo posto è entrato Saponara che poi ha sbloccato la partita.

Infortunio dell’ultim’ora, problemi per Terracciano

Anche Terracciano durante la partita contro il Sassuolo ha avuto dei problemi. Per lui però solamenteun taglio che non desta nessuna preoccupazione per la prossima gara di campionato.

Insomma, qualche pensiero per Italiano. Anche se sappiamo benissimo che Mourinho, dal proprio canto, non è che se la passi bene.