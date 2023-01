Calciomercato Roma, intrigo Ounahi: Spalletti ko e assist per Pinto

Calciomercato Roma, intrigo Ounahi: Spalletti ko e assist per Tiago Pinto. Così il centrocampista potrebbe arrivare alla corte di Mourinho

Il profilo di Ounahi piace a tutti. Anche Mourinho, durante il Mondiale, ne ha parlato benissimo. E questo ha fatto pensare anche ad un possibile interesse della Roma nei confronti del centrocampista marocchino dell’Angers.

Ovviamente, a quelle cifre, Pinto ha poco da fare. Si parla di almeno 20 milioni di euro e forse potrebbero anche non bastare. Insomma, per i giallorossi sarebbe un colpo difficilissimo e fuori portata tant’è che le attenzioni si sono subito mosse verso altre direzioni. Sul giocatore infatti così come vi abbiamo raccontato è forte l’interesse del Napoli di Spalletti. Che avrebbe anche fatto un’offerta rispedita al mittente. Ma non solo, secondo le informazioni riportate da Santi Aouna, anche il Leeds si sarebbe fatto sotto. Un intrigo che potrebbe dare il via libera a Pinto per quel colpo che invece è decisamente alla portata dei giallorossi.

Calciomercato Roma, via libera per Lukic

Il club inglese infatti, in tempi non sospetti, avrebbe messo gli occhi anche su Lukic, centrocampista del Torino con contratto in scadenza nel 2024, che Mourinho vorrebbe avere alle proprie dipendenze. Con il club granata inoltre è in piedi la trattativa per Shomurodov e si è parlato anche di un possibile inserimento del serbo nell’affare.

Se il Leeds dovesse affondare il colpo per il giocatore marocchino insomma, mollerebbe senza dubbio la pista che porta al granata. Un assist vero e proprio per Pinto che avrebbe una concorrente in meno nella corsa al giocatore.