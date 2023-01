Calciomercato Roma, destino segnato: scatta il conto alla rovescia

Calciomercato Roma, il destino ormai sembra essere davvero segnato: scatta il conto alla rovescia per la chiusura dell’operazione

Questa sera la Roma sarà impegnata a San Siro contro il Milan. Se Pioli ieri in conferenza stampa ha annunciato la formazione rossonera che scenderà in campo, ci sono ancora molti dubbi nella testa di Mourinho, che non ha deciso ancora chi mandare in campo lì davanti.

La sensazione è che si potrebbe rivedere Abraham dal primo minuto, con Dybala, ovviamente: lui si che è intoccabile. Rimanendo in tema prima linea, ormai è scattato il conto alla rovescia per quella che dovrebbe essere un’operazione in uscita piazzata dal gm Pinto. Secondo TuttoSport in edicola questa mattina infatti, il destino ormai è deciso.

Calciomercato Roma, Shomurodov al Torino

Il quotidiano torinese, cercando di analizzare il momento degli attaccanti della squadra di Juric, scrive testualmente che “Sanabria se la dovrà vedere con Shomurodov per una maglia da titolare”. Probabilmente già dalla prossima settimana dovrebbe succedere questo. Insomma, con la probabile apertura di Pinto al diritto di riscatto e non all’obbligo, non ci dovrebbero essere più dubbi sulla destinazione dell’attaccante uzbeko.

Dopo aver rifiutato la Cremonese, il destino di Shomurodov è stato praticamente scritto dallo stesso centravanti che ha giocato prima della sosta da titolare contro il Sassuolo. Ha deluso anche quella volta, sbagliando un gol davanti a Consigli. E forse è stato quello il momento che ha chiuso la sua esperienza in giallorosso visto che poi Pinto ha accelerato per Solbakken che è stato convocato per la gara di oggi. Manca poco, ormai, per la chiusura dell’operazione.