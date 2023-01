Roma, tegola ufficiale: salta la Fiorentina

Nuova tegola ufficiale per la Roma di José Mourinho. Brutte notizie per il tecnico portoghese, il titolarissimo salterà la Fiorentina

La Roma è in campo a San Siro, per affrontare il Milan di Stefano Pioli. A fine primo tempo il punteggio è fissato sull’1-0 per i rossoneri, complice la rete di Kalulu. Non è presente in panchina José Mourinho, che sconta la seconda giornata di squalifica trovata prima della sosta. Il tecnico portoghese venne espulso durante la gara tra Roma e Torino, in panchina siede il vice Salvatore Foti. Pochi minuti dopo il fischio finale c’è stata una tegola in vista della prossima gara per lo Special One.

La prima frazione della sfida a San Siro tra Milan e Roma vede i giallorossi sotto dopo quarantacinque minuti. Ma le cattive notizie per José Mourinho, assente per squalifica in panchina, non arrivano solo dal risultato parziale. Per la squadra giallorossa sarebbe fondamentale trovare un risultato positivo, complice i pareggi di Inter e Lazio. Ma il primo tempo a Milano vede i giallorossi sotto, complice la rete messa segno da Kalulu alla mezz’ora. Nei primi minuti di gioco invece c’è stato un episodio che ha fatto scatenare la squadra giallorossa, che ha subito una doppia ammonizione.

Milan-Roma, Mancini ammonito dopo pochi minuti: salta la Fiorentina

Al nono minuto è stato ammonito Zeki Celik, per un fallo tattico sulla corsia di destra. Ma il terzino turco, che ha il compito arduo di contenere Rafa Leao, non è stato l’unico a recepire la sanzione nell’occasione. Ed il secondo giallo dopo pochi minuti costringe Mourinho a fare i conti con una pesante assenza ufficiale.

L’arbitro Massa ha sventolato un cartellino giallo anche ai danni di Gianluca Mancini. Il difensore centrale era diffidato e salterà dunque la prossima gara dei giallorossi in campionato, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il numero 23 non sarà disponibile nella sfida alla squadra toscana, starà al tecnico portoghese ridisegnare il pacchetto arretrato nella prossima giornata di campionato.